Torna su Rai 2 l'atteso appuntamento con ‘Storie al bivio di sera’, il programma condotto da Monica Setta che, anche in questa occasione, propone una ricca serie di incontri e interviste esclusive con protagonisti di spicco del mondo dello spettacolo, della politica e della musica italiana. La nuova puntata si apre con un'intervista approfondita a Lory Del Santo, che ripercorre con sincerità la propria carriera artistica e gli aspetti più significativi della sua vita privata, offrendo agli spettatori uno sguardo intimo e personale sulle sue molteplici esperienze.

A seguire, la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo, si racconta in un percorso che spazia dai suoi importanti impegni istituzionali a un ritratto inedito e toccante della sua vita familiare e personale, rivelando sfaccettature meno note del suo profilo pubblico.

Musica e cinema: un parterre di stelle

La serata prosegue con una vibrante e coinvolgente performance musicale di Al Bano, che introduce un faccia a faccia con la celebre attrice Maria Grazia Cucinotta. Quest'ultima condivide il suo lungo e fruttuoso percorso nel mondo del cinema, ripercorrendo tappe significative della sua carriera e presentando i suoi nuovi progetti futuri, offrendo spunti preziosi sulla sua continua evoluzione artistica e professionale.

Successivamente, Al Bano torna sul palco per una seconda esibizione, prima di lasciare ampio spazio a un'intervista esclusiva con l'ex premier Giuseppe Conte. L'ex presidente del Consiglio si sofferma sul profondo rapporto che lo lega al figlio, sulla sua famiglia e sulle sue più intime aspirazioni politiche e di vita per il futuro, delineando un quadro completo delle sue prospettive. Un ulteriore momento musicale, carico di emozione, precede l'ultima intervista della puntata, in cui Al Bano si racconta nuovamente, svelando aneddoti e retroscena inediti della sua lunga e illustre carriera, ricca di successi e momenti indimenticabili.

Legami profondi e narrazioni emotive

In chiusura di puntata, Clizia Incorvaia condivide con commozione il legame profondo e speciale che la univa a Eleonora Giorgi, sottolineando l'affetto che si riflette anche nel rapporto con il suo piccolo bimbo, adorato nipote dell'attrice.

Il programma si distingue per la varietà e il calibro degli ospiti e, in particolare, per l'approccio empatico e profondamente emotivo della conduttrice, Monica Setta. Quest'ultima accompagna i protagonisti nel racconto delle loro storie personali, alternando sapientemente momenti di musica, confessioni intime e riflessioni sui temi universali della famiglia, dell'amore e della carriera, creando un mosaico ricco di esperienze umane e sentimenti condivisi.

Come evidenziato da diversi osservatori televisivi e critici del settore, lo stile distintivo della trasmissione si caratterizza per un'enfasi marcata sull'empatia e sulla partecipazione emotiva. Questo approccio narrativo offre agli spettatori un percorso coinvolgente e toccante tra i sentimenti più profondi, i ricordi più cari e i progetti futuri dei suoi ospiti, trasformando ogni intervista non solo in un momento di informazione, ma anche in una preziosa occasione di connessione umana e riflessione condivisa.