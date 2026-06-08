Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 15 al 19 giugno svelano che Markus scoprirà che Katja lo tradisce con il figlio Vincent e ne resterà sconvolto.

Katja decide di stare con Vincent

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 15 a venerdì 19 giugno prendono il via dalla scoperta di Markus che Katja lo tradisce con Vincent: l'uomo vedrà un bacio tra i due registrato da una telecamera di sicurezza. Markus si confiderà con Alexandra e quest'ultima le consiglierà di parlare con Katja.

Rientrata in hotel, però, Katja comunicherà a Markus di aver deciso di stare con Vincent. Sconvolto, Markus sfogherà la sua rabbia sul figlio. Intanto, il veterinario e Katja daranno scandalo in hotel mostrandosi come coppia in maniera ufficiale. Vedere i due insieme ferirà molto Markus.

Tra Henry e Maxi scoppierà di nuovo la passione durante uno scontro. I sentimenti avranno la meglio sui due giovani, tanto che Henry si renderà conto di non poter smettere di amare Maxi. Così il ragazzo confesserà i suoi sentimenti alla Saafeld dicendole finalmente tutta la verità sul ricatto di Sophia. Temendo che il loro amore non abbia un futuro, Maxi confiderà i suoi timori a Henry il quale le confiderà di avere un piano, cioè che Larissa smetta di amarlo.

Greta decide di tenere il bambino

Dopo l'ecografia e dopo un sogno, Greta infine deciderà di tenere il bambino rendendo felice Miro e Ricarda, che farà visita alla coppia per congratularsi della splendida notizia. Ricarda inoltre aiuterà Greta che verrà sopraffatta da una forte nausea.

Si avvicinerà il giorno delle nozze tra Larissa e Henry e Sophia con una scusa allontanerà dall'albergo Alexandra per poi chiedere a Christoph di farle da cavaliere. Erik, intanto, vedendo la pericolosità di Sophia deciderà di dire a Werner del suo tradimento. Infine, Henry tratterà con freddezza Larissa e quest'ultima si confiderà con Yannik, che la sorprenderà con una dichiarazione d'amore.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Greta ha scoperto di essere incinta, ma ha scelto di non dire nulla a Miro, decisa ad abortire.

Yannik ha trascorso del tempo con Larissa scoprendo così di essersi innamorata di lei. Intanto, Henry e l'ereditiera francese hanno deciso di sposarsi, ponendo Maxi in una condizione di dipserazione.