Il day time della Rai, in particolare su Rai 1, sta attraversando una fase di forte crescita, con ascolti in aumento e una proposta editoriale che valorizza l’identità italiana. Questo successo, secondo Angelo Mellone, direttore del Day Time Rai, è il risultato di una strategia attentamente costruita negli anni. L’approccio ha puntato sulla territorialità, sul racconto delle eccellenze locali e su un equilibrato mix tra divulgazione e intrattenimento. Programmi come Linea Verde, Camper e Il Provinciale registrano dati significativi: Linea Verde supera costantemente il 20% di share il sabato, mentre Il Provinciale si avvicina al milione di spettatori su Rai 3.

“Patriottismo dolce” e valorizzazione del territorio

La linea editoriale adottata dal day time Rai si fonda su un concetto di “patriottismo dolce”, che si esprime attraverso la valorizzazione di paesaggi, tradizioni, cucina, letteratura e artigianato italiani. Questa scelta strategica si riflette anche nella collaborazione con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) per celebrare l’eccellenza culinaria nazionale, e nella produzione di programmi che raccontano il turismo sostenibile e i tesori locali. La scrittura dei format è affidata a professionisti di altissimo livello, con l’obiettivo di offrire un racconto coinvolgente e di qualità, capace di scoprire e promuovere aspetti meno noti del territorio italiano.

Nuovi talenti e ricambio generazionale

Un altro pilastro della strategia Rai è l’investimento sui nuovi talenti. Il day time si conferma come un laboratorio vitale per la scoperta e il lancio di conduttori emergenti; alcuni di essi, come Peppone e Federico Quaranta, sono già diventati volti di riferimento per il pubblico. L’obiettivo dichiarato è favorire un progressivo ricambio generazionale, mantenendo al tempo stesso una forte attenzione ai contenuti e all’autentica narrazione del “Paese reale”, lontano da cronaca nera e polarizzazioni. La programmazione estiva, presentata negli studi di Via Asiago a Roma, conferma questa direzione, con una varietà di format che spaziano dall’informazione all’intrattenimento, dalla musica ai viaggi, fino all’inclusione sociale.

Il day time come marchio editoriale di successo

La fascia oraria del day time Rai si è trasformata in un vero e proprio marchio editoriale, riconoscibile per la sua capacità di raccontare l’Italia in modo autentico e accessibile. L’offerta si arricchisce continuamente di nuovi programmi e volti, pur mantenendo un’attenzione particolare ai costi di produzione e all’attrattività per gli inserzionisti pubblicitari e gli investitori istituzionali. Questa traiettoria di successo, come sottolineato da Mellone, proseguirà anche nei mesi estivi, con l’introduzione di ulteriori novità in palinsesto e la conferma di format che hanno già conquistato il pubblico.