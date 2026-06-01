Le anticipazioni di Tempesta d'amore delle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 giugno svelano che Larissa, delusa da Henry, si confiderà con Yannik, dal quale riceverà supporto. Il medico capirà di essersi innamorato dell'ereditiera francese.

Alexandra accusa Christoph di averla tradita

Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda da lunedì 8 a venerdì 12 giugno prendono il vai dalla sfuriata che Alexandra farà a Sophia di notte impedendo di fatto a Christoph di prendere le impronte digitali della dark lady. Erik però grazie ad Yvonne scoprirà che la cassetta di sicurezza della donna è momentaneamente accessibile per via di un guasto tecnico.

Alexandra accuserà Christoph di averla tradita: l'uomo mentirà dicendo che c'è stato solo un bacio. Intanto, Erik troverà il documento che prova la truffa messa in atto da Sophia ma non lo consegnerà a Werner, piuttosto deciderà di usarlo a suo vantaggio. L'uomo ricatterà i Saafeld chiedendo quote dell'hotel in cambio dei documenti, ma i piani falliranno. Erik allora si schiererà dalla parte di Sophia. Yvonne vedendo la vicinanza del marito con la donna resterà sconvolta ma Erik mentirà dicendo di aver finto con la dark lady.

Greta decisa ad abortire

Henry si scuserà con Maxi per aver chiesto a Larissa di sposarlo davanti a lei. Larissa, però, farà pubblicare un articolo diffamatorio su Maxi e Henry si arrabbierà con lei.

Larissa allora chiederà il sostegno di Yannik che lo offrirà subito. I due decideranno di fare una lezione di yoga insieme e il medico si innamorerà perdutamente di lei.

Fanny sarà furiosa con Vincent quando scoprirà che sta frequentando ancora Katja. Quest'ultima scoprirà che Markus sta per tornare e non saprà cosa fare, così deciderà di lasciare l'hotel, indecisa tra padre e figlio.

Greta vorrebbe abortire ma Yvonne interverrà invitando Miro a tornare a casa. Quando l'uomo rientrerà Greta gli terrà nascosta la gravidanza, ma lui ne verrà a conoscenza. Quando Greta affermerà di voler abortire, Miro dirà che le starà accanto qualunque decisione lei prenda. A seguito di un incidente, Greta dovrà correre in ospedale e quando il medico le farà ascoltare il battito del bambino lei ne resterà colpita.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Greta ha scoperto di essere incinta ma non ha detto nulla a Miro, essendo decisa ad abortire. La relazione tra Larissa e Henry è proseguita tanto che l'uomo ha chiesto in moglie l'ereditiera proprio davanti a Maxi, lasciandola basita. Vincent e Katja hanno ripreso la frequentazione rischiando di essere scoperti.