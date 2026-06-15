La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island andrà in onda il 24 giugno, ma in queste ore sul web si è sparsa una voce che sembra arrivare direttamente dalla Calabria, dove si sono svolte le riprese. Stando a quello che svelano Lorenzo Pugnaloni e Il mondo della tv su Instagram, le registrazioni del reality sarebbero già terminate: il cast, dunque, avrebbe soggiornato nei villaggi per circa 10 giorni, anziché i 21 che sono previsti nel regolamento.

Novità dai villaggi di Temptation Island

Tra poco più di una settimana Temptation Island tornerà con una nuova edizione, per la precisione con la puntata che darà il via al viaggio nei sentimenti di sette coppie.

Stando alle indiscrezioni che circolano in rete nelle ultime ore, molti protagonisti avrebbero interrotto l'avventura con largo anticipo rispetto al previsto: si parla di ben quattro coppie che avrebbero affrontato il falò di confronto definitivo a pochi giorni dall'inizio delle riprese in Calabria.

Per questa ragione, dunque, le registrazioni del reality sarebbero già terminate e a breve fidanzati, single e addetti ai lavori dovrebbero rientrare a casa.

Quanto è durato il viaggio nei sentimenti

Sempre secondo i rumor che stanno circolando in rete oggi, 15 giugno, le riprese della nuova edizione di Temptation Island non sarebbero durate 21 giorni come previsto dal regolamento.

A causa dei tanti falò di confronti anticipati che ci sarebbero stati sin dall'inizio del viaggio nei sentimenti, si dice che le registrazioni sarebbero durate circa 10 giorni, quindi 11 in meno rispetto a quanto era stato pronosticato dalla produzione prima del via.

Mercoledì 24 giugno la prima puntata

Tutti i 14 protagonisti del cast di Temptation Island 2026, dunque, avrebbero già deciso di tornare a casa da soli oppure assieme al loro partner, ma per il momento non sono trapelate indiscrezioni sull'esito dei falò di confronto delle coppie.

L'unico rumor che è stato riportato da Lorenzo Pugnaloni è quello secondo il quale Francesca e Danilo starebbero ancora insieme, ma su questo non ci sono né prove né indizi concreti.

Il reality condotto da Filippo Bisciglia tornerà su Canale 5 mercoledì 24 giugno, poi a partire dalla quarta puntata traslocherà al lunedì sera.