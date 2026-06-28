Dal 9 settembre 2026, Alessandro Greco e Greta Rey condurranno Unomattina, lo storico programma di Rai 1 da quarant'anni. L'annuncio dei nuovi volti riporta il format tradizionale al centro, con più enfasi sulla leggerezza dell'intrattenimento. Una scelta chiave per il palinsesto della prossima stagione televisiva.

La produzione mira a "concentrarsi su temi di attualità, hobby e passioni quotidiane, valorizzando però leggerezza e positività". L'edizione 2026-2027 di Unomattina bilancerà informazione, racconto e sorriso. Si intende "raccontare la vita quotidiana degli spettatori, fornendo strumenti utili per affrontarla al meglio".

Il ritorno all'identità storica di Unomattina

Nata nel 1986, Unomattina è un pilastro mattutino di Rai 1. Pur aggiornato, il format resta fedele alla sua missione: accompagnare i telespettatori nelle prime ore della giornata, spaziando dall'informazione all'attualità culturale e sociale. Con Greco e Rey, si rinnoverà senza tradirne l'essenza, con ritmi e linguaggio più aderenti al vissuto quotidiano.

Rubriche e spazi dedicati alle passioni rafforzeranno il legame quotidiano che da decenni unisce Unomattina al suo vasto pubblico.

Gli ultimi anni e il percorso della trasmissione

Unomattina, nel tempo, ha ospitato molti conduttori, spesso trampolino di lancio per volti noti della televisione italiana.

Si è sempre adattata alle esigenze di informazione e intrattenimento, alternando approfondimento giornalistico a segmenti più leggeri. I nuovi conduttori si inseriscono in questo rinnovamento continuo, nel rispetto della tradizione.

Dagli studi Rai di Saxa Rubra a Roma, Unomattina resta uno dei programmi più longevi e riconoscibili di Rai 1, grazie alla fiducia del pubblico intergenerazionale. La nuova edizione consoliderà questa posizione, rafforzando il legame con la quotidianità degli italiani.