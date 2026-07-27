Nelle puntate di Beautiful in onda da lunedì 3 a domenica 9 agosto alle 13.40 su Canale 5, la settimana si apre con una confessione che scuote profondamente Steffy: Le anticipazioni della soap annunciano che Taylor rivela di aver temuto per la propria vita, convinta di essere affetta da insufficienza cardiaca. Una fragilità nata dal peso del passato e dal dolore mai elaborato per la perdita di Phoebe, che l’ha resa vulnerabile e incline a interpretare ogni segnale del corpo come un presagio. Ridge, sempre più presente accanto a lei, l’ha guidata verso un percorso di cura e l’ha accompagnata in una seduta olistica con la guaritrice Shandra, durante la quale i due hanno condiviso il rituale Yab-Yum, un’esperienza meditativa intensa che ha riportato a galla emozioni sopite e vecchie complicità.

Taylor affronta le sue paure, Ridge tra protezione e imbarazzo

Il confronto tra madre e figlia è carico di emozione: Steffy ascolta la confessione di Taylor e comprende quanto la donna si sia sentita sola nel suo timore di morire. La reazione è affettuosa ma decisa, soprattutto quando Steffy rimprovera Ridge per averle nascosto una verità così delicata. Il tono si alleggerisce solo quando i due scherzano sulle pratiche olistiche di Shandra e sul famoso Yab-Yum, momento che Brooke ha involontariamente interrotto trovando Ridge e Taylor in una posizione fin troppo intima. L’episodio, seppur imbarazzante, mette in luce quanto il legame tra i due ex coniugi resti complesso e ricco di sfumature, soprattutto ora che Taylor tenta di recuperare stabilità emotiva.

Hope sotto pressione, Liam rivuole la sua famiglia

Nel frattempo, alla Forrester Creations, la tensione professionale torna a farsi sentire. Hope è agitata per una riunione decisiva e la scomparsa di una chiavetta USB peggiora il suo nervosismo. Liam prova a tranquillizzarla e si offre di occuparsi di Beth, intuendo quanto la pressione di Steffy continui a pesare su di lei. Intanto, negli ambienti di Villa Spencer, Liam confessa a Bill e Will il desiderio che non ha mai smesso di coltivare: riconquistare Hope. Bill liquida la questione con il suo solito cinismo, convinto che quel matrimonio appartenga al passato, ma Liam ammette di non aver mai chiuso davvero con la donna che considera il fulcro della sua famiglia. Una rivelazione che promette nuove tensioni e possibili svolte nelle dinamiche sentimentali dei protagonisti.