Le trame delle puntate turche di Far Away in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Alya Smith vivrà momenti di grande paura quando vedrà suo figlio Deniz cadere nel fiume. Cihan deciderà di rischiare la propria vita, gettandosi nelle acque per recuperare il nipote.

Deniz fa perdere le proprie tracce

Tutto inizierà quando Deniz scomparirà nel nulla. Nessuno degli Albora sarà a conoscenza del nascondiglio del bambino, mandando tutta la villa nel panico. Alya apparirà disperata mentre Cihan mobiliterà i suoi uomini per trovarlo il prima possibile.

I sospetti ricadranno su Ecmel e Ugur, che verrà localizzato al cimitero accanto alla tomba di sua madre. L'uomo negherà di avere a che fare con la scomparsa di Deniz. Nel bel mezzo dell'interrogatorio, Ugur confiderà di voler portare Alya in Canada perché innamorato di lei.

Ore dopo gli Albora riusciranno a trovare il bambino vicino ad un grande fiume. Il pubblico scoprirà che Deniz era uscito in cerca di Firfir, il pony che Cihan gli aveva regalato e che da tempo voleva rivedere.

Cihan si getta nel fiume per recuperare il nipote, Alya e Sadakat disperate

Le anticipazioni turche di Far Away raccontano che quello sembrava la fine dell'incubo si tramuterà presto in tragedia nel giro di pochissimo tempo.

Deniz vedendo la madre perderà l'equilibrio cadendo in acqua sotto lo sguardo di tutta la famiglia.

Cihan e Kaya, a questo punto, si butteranno nel fiume prima che la corrente possa portare via loro nipote. Una scena che accadrà davanti agli occhi degli altri componenti della famiglia Albora che rimarranno alla riva. Alya scoppierà in lacrime, temendo di perdere suo figlio. La protagonista deciderà di correre lungo il fiume per rintracciarli ma verrà fermata da Sadakat, che l'abbraccerà mentre piangeranno lacrime di dolore. Cihan e Kaya riusciranno a salvare il bambino?

Alya ha pensato di scappare in Canada

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Far Away andate in onda ad inizio luglio in televisione, Alya ha pensato di scappare in Canada con suo figlio approfittandosi della festa di matrimonio a cui ha partecipato.

La protagonista ha voluto sfruttare il caos per scappare ma durante la cerimonia ha notato che Cihan ha iniziato a nutrire dei sospetti. La donna arrivata in aeroporto ha scelto di non proseguire col controllo dei passaporti per tornare indietro verso quella che ormai appare la sua famiglia e verso CIhan. Quest'ultimo è apparso deciso a far scarcerare suo fratello, finito in manette dopo un alterco con Sedat che ha importunato la sua amata Zerrin. Cihan ed Erol hanno scoperto che un motociclista ha immortalato tutto quanto.