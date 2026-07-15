Nei prossimi episodi di Far Away, in onda su Canale 5, Kaya e Zerrin vivranno una parentesi di felicità lontano dai conflitti che hanno sconvolto le loro vite. Dopo la fuga, i due riusciranno finalmente a concedersi qualche ora di tranquillità, lasciandosi alle spalle, almeno per un momento, le tensioni con le rispettive famiglie. Sarà proprio in quella notte trascorsa insieme che Kaya deciderà di fare a Zerrin una proposta destinata a cambiare il loro futuro.

La fuga d'amore di Kaya e Zerrin e la passione

Dopo aver impedito il matrimonio con Sedat, Kaya porterà Zerrin in un luogo sicuro, deciso a proteggerla dai loro nemici.

Pur sapendo di essere inseguiti e di non poter contare sull'appoggio delle loro famiglie, sceglieranno di godersi ogni istante insieme.

Davanti al camino condivideranno momenti di grande intimità e passione, mettendo da parte, almeno per una notte, le paure che incombono sul loro futuro.

La romantica proposta di matrimonio di Kaya

Zerrin proverà a convincere Kaya che il loro amore è destinato a essere ostacolato, ma lui non vorrà sentire ragioni. Nonostante le paure della ragazza e le minacce che incombono su entrambi, continuerà a rassicurarla e a prometterle che non la lascerà mai sola.

"Non andartene. Senza di te non posso vivere", le dirà, prima di prometterle che l'amerà per tutta la vita.

"Ti amerò quando avrai i capelli bianchi. Ti amerò anche se perderai i denti. Se non vorrai cucinare, mangeremo lahmacun tutti i giorni. E se vorrai diventare professoressa, ti amerò comunque", le dirà con dolcezza.

Infine, guardandola negli occhi, le farà la domanda che cambierà il loro destino: "Vuoi sposarmi?".

Zerrin dice 'sì', ma un arrivo improvviso rovina tutto

Emozionata, Zerrin risponderà con un semplice "sì", spingendo così Kaya a tentare di realizzare in gran segreto il suo sogno di sposarla. La felicità della coppia, però, sarà destinata a durare poco: l'arrivo di un ospite inatteso cambierà il corso degli eventi, rimettendo in discussione il loro futuro insieme.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Canale 5. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.