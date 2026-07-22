Kaya e Zerrin non saranno felici nelle prossime puntate di Far Away: Demir spezzerà i loro sogni con la sua vendetta d'amore e sarà lui a sposare la ragazza.

Le anticipazioni tv rivelano che Demir ricatterà Zerrin e la sua famiglia quando Sahin finirà in carcere. L'uomo chiederà la mani della ragazza in cambio della libertà di Sahin e prometterà anche di proteggere Kaya dall'ira di Sedat.

Sahin in carcere: l'occasione per Demir in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che presto il sogno d'amore di Zerrin e Kaya sarà distrutto nel peggiore dei modi.

Demir, infatti, userà proprio l'amore di questa coppia per vendicarsi degli Albora, colpevoli di avergli portato via Şeyda tanto tempo fa. L'occasione si presenterà a Demi r su un piatto d'argento, quando Kaya e Zerrin termineranno la loro fuga con una sparatoria. Il padre di Sedat punterà l'arma contro Kaya e a salvare la vita al ragazzo sarà Sahin che si scaglierà contro di lui. Durante la lotta partirà inavvertitamente un colpo che ucciderà Mahmud. Sahin finirà in prigione per omicidio, con la promessa di Seda che avrebbe vendicato la morte di suo padre, togliendo la vita sia a lui che a Kaya. A filmare tutto di nascosto ci sarà Demir che al momento opportuno presenterà la preziosa prova alla famiglia di Zerrin.

L'uomo inizierà con il sostenere Fidat e sua figlia, con gentilezza e premura, per poi sferrare il colpo.

Demir soddisfatto del suo piano di vendetta

Nelle prossime puntate di Far Away, Demir mostrerà a Zerrin il video che libererebbe Sahin. "Se mi sposi tuo fratello sarà libero e Kaya non correrà rischi", le dirà. La ragazza non vorrà saperne, ma poi le pressioni dei suoi genitori e l'amore per Kaya e Sahin le faranno cambiare idea. Nare sarà l'unica a sapere delle nozze che si svolgeranno poco prima dell'udienza di Sahin in tribunale. Appena Zerrin diventerà sua moglie, Demir consegnerà il video per scagionare Sahin. La sposa infelice si presenterà con l'abito bianco come imposto da suo marito, nonostante la notte di passione passata con Kaya. Demir avrà la sua vendetta: anche la sua amata Şeyda era uscita in abito bianco per sposare Cihan nonostante fosse già stata in intimità con lui.