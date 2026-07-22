Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie turca in onda su Canale 5, raccontano che Şahin uscirà di prigione dopo una svolta nel processo per la morte di Mahmut, ma la gioia per la ritrovata libertà durerà poco. Una volta tornato a casa, scoprirà che Zerrin ha accettato di sposare Demir per ottenere il video che ha permesso di dimostrare la sua innocenza.
Spoiler Far Away: Şahin esce dal carcere e scopre le nozze di Zerrin
Dopo essere stato scarcerato, Şahin verrà accolto dall'abbraccio dei suoi familiari. Ancora frastornato per quanto accaduto, il giovane chiederà subito a sua madre di Zerrin.
Solo così apprenderà dell'assenza di Zerrin e del fatto che la ragazza ha sposato Demir per salvarlo dal carcere.
La madre gli confermerà che non avevano altra scelta: il video decisivo per il processo non sarebbe mai stato consegnato alla procura senza quel matrimonio.
Şahin furioso con la famiglia scappa da Zerrin
Le giustificazioni della madre non basteranno a placare Şahin, che esploderà di rabbia contro l'intera famiglia per avergli taciuto una decisione così grave.
"Perché non me l'avete detto? Dovevate dirmelo!", esclamerà, ricordando anche di aver chiesto più volte se Zerrin avesse davvero intenzione di sposarsi, ricevendo sempre una risposta negativa.
Nonostante i tentativi della madre di fermarlo, Şahin uscirà di corsa per raggiungere la ragazza.
Şahin vuole riprendersi Zerrin, Demir lo ferma
Una volta arrivato, il giovane pretenderà di riportare Zerrin a casa con sé, rifiutandosi di vederla legata a un uomo che ha sposato solo per salvarlo.
"Vieni con me. Andiamocene da qui", le dirà.
Demir, però, si opporrà con fermezza: "Zerrin ormai è mia moglie".
Nonostante le suppliche di Şahin, Zerrin gli spiegherà di aver preso quella decisione consapevolmente e di averlo fatto per permettergli di riconquistare la libertà, dando così vita a un confronto carico di tensione destinato a cambiare gli equilibri tra i protagonisti.
L'appuntamento con le prossime puntate di Far Away è dal lunedì al venerdì su Canale 5. Gli episodi già andati in onda e le repliche si possono recuperare in qualsiasi momento su Mediaset Infinity.