Le trame delle puntate di Far Away in programma dal 13 al 17 luglio su Canale 5 raccontano che Alya Smith soccorrerà Sadakat alle prese con un malore. Cihan Albora, invece, affronterà Mine per essersi avvicinata a sua moglie.

Alya diagnostica la pressione alta a Sadakat

Alya andrà in aeroporto in compagnia di Deniz, decisa a partire per New York. La dottoressa vedrà Cihan osservarla da lontano mentre il bambino gli correrà incontro per abbracciarlo. La donna deciderà di tornare alla tenuta Albora in compagnia del marito.

Sadakat, invece, accuserà un forte dolore al petto ed Alya le diagnosticherà una pressione molto alta.

La dottoressa consiglierà alla suocera di recarsi in ospedale per una visita cardiologica. In clinica, Sadakat incontrerà un uomo che aveva conosciuto molti anni prima e temerà di essere riconosciuta. La donna messa con le spalle al muro confiderà che Boran era in realtà figlio di Ecmel. La rivelazione lascerà stupiti Nare e Kaya.

Cihan affronta Mine per essersi avvicinata ad Alya

Le anticipazioni settimanali di Far Away raccontano che Zerrin respingerà Kaya. I due avranno un duro confronto a cui assisteranno Sahin e Fidan. Quest'ultima informerà il ragazzo che la famiglia ha deciso di dare sua figlia in sposa a Sedat. Kaya fuori controllo raggiungerà l'ospedale per affrontare Ecmel, che a sua volta chiederà a Sahin d'interrompere ogni rapporto col cugino e di aiutarlo a scappare dalla clinica.

Mine, invece, inviterà Alya a casa sua per fare amicizia. La dottoressa dimostrerà di avere come obiettivo quello di scoprire informazioni sulla storia tra la sua rivale in amore e Cihan. Quest'ultimo affronterà Mine per capire come mai si sia comportata in questo modo. La donna dirà all'amante di aver scoperto le sue bugie da molto tempo.

Infine i gendarmi compariranno improvvisamente durante una consegna merce. Cihan capirà subito che c'è una spia all'interno del gruppo.

Alya ha detto addio a Boran

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Far Away andati in onda ad inizio luglio su Canale 5, Ecmel è stato ferito da uno dei suoi uomini prima che potesse sparare a Kaya e Kadir. Alya, invece, è apparsa incredula quando ha visionato il video di Boran, che ha chiesto al fratello di sposarla per non lasciarla da sola con Deniz.

La protagonista ha raggiunto la tomba del defunto marito dove ha seppellito la fede, incolpandolo di averla costretta a stare con Cihan. Allo stesso tempo, la dottoressa ha scoperto che il passaporto del figlio è pronto, tanto da pensare di fuggire dalla Turchia.

Cihan, invece, ha scoperto che Ecmel è in ospedale. Nare ha chiamato Sahin che non è giunto all'appuntamento. Fidan ha detto alla ragazza di non cercare più suo figlio.