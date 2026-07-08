Novità importanti per gli appassionati di Be my sunshine. La serie tv turca arriverà nel daytime pomeridiano di Canale 5 dopo il buon debutto di ascolti al weekend. Le vicende di Poyraz e Haziran subiranno un cambio di programmazione a partire dal 13 luglio.

Variazione di palinsesto per Be my sunshine

Be my sunshine subirà una variazione di palinsesto dal 13 luglio. La serie tv, già disponibile in streaming su Mediaset Infinity, ha ottenuto ottimi ascolti anche in chiaro. Proprio per questo grande successo, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di puntare sulla dizi turca anche per il daytime pomeridiano di Canale 5.

La storia di Haziran e Poyraz otterrà uno spazio fisso da lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. Restano, inoltre, confermati gli appuntamenti al weekend con la dizi.

La serie tv in onda nel daytime pomeridiano dal 13 luglio

Be my sunshine andrà in onda nel daytime pomeridiano di Canale 5 a partire dal 13 luglio. La serie tv verrà trasmessa da lunedì al venerdì dalle ore 15:45 fino alle 16:45, occupando uno slot che prima era di Far Away. Le storie con Cihan e Alya andranno in onda con un solo episodio dalla prossima settimana. Mediast ha voluto preservare la dizi turca che sta ottenendo ascolti record con picchi del 24% di share.

Dal 13 luglio, la programmazione vedrà Beautiful alle 13:35 per poi passare la linea a Forbidden Fruit dalle 14:10 fino alle 14:45 quando andrà in onda Far Away.

Dalle 15:45, invece, spazio alla storia di Poyraz e a seguire Tutto per la mia famiglia, altro successo made in Turchia.

Riassunto delle prime puntate della serie tv

Ma cos'è accaduto nelle prime puntate della serie tv andate in onda a inizio luglio su Canale 5? Harizan ha sognato di trasferirsi a Tokyo, nuova sede dell'azienda per cui lavora. Per ottenere tale incarico, la donna ha accettato di traslocare su di un'isola del mare Egeo per far chiudere il frantoio di Poyraz (Alp Navruz), un isolano che non ha nessuna intenzione di vendere il suo terreno per fare spazio a un resort di lusso. Harizan fingendosi turista ha scoperto che la proprietà è in perdita e il terreno ipotecato. La protagonista ha incontrato la zia Selma quando ha deciso di ritornare in sede.

Questo contrattempo le ha fatto perdere la nave, costringendola a passare la notte sull'isola. Harizan ha partecipato ad una festa dove per scherzo del destino ha ballato con Poyraz. La donna ha scoperto che l'uomo è il proprietario della tenuta, tanto da iniziare ad accusare dei sensi di colpa. Una volta tornata a Istanbul, la protagonista ha scoperto che sua madre è stata costretta a vendere la casa di famiglia poiché ridotta in miseria.