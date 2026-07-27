Teresa confesserà a Petra che si sta innamorando di Cristobal nelle prossime puntate de La Promessa.

Le anticipazioni rivelano che Teresa ammetterà che dopo Feliciano non ha mai notato un altro uomo. Petra comprenderà l'esigenza di Teresa di vivere un nuovo amore, ma avrà delle perplessità su Cristobal. La signora Arcos, infatti, non riuscirà a credere alla buona fede del maggiordomo.

Nuova pagina per Teresa a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano importanti verità per Teresa che si avvicinerà sempre di più a Cristobal. Il maggiordomo starà accanto alla ragazza quando diventerà nuova governante, perché nessuno della servitù la considererà più un'amica.

Per Teresa Cristobal diventerà un punto di riferimento importante sul lavoro, ma con il tempo ci sarà spazio per lui anche nel suo cuore. A fare il primo passo sarà Cristobal che durante un momento di sfogo di Teresa si lascerà andare a un bacio. Dopo questo episodio, la ragazza cercherà di mettere delle distanze tra lei e il maggiordomo e Petra non potrà fare a meno di notare questo cambiamento. La signora Arcos chiederà a Teresa se sia successo qualcosa e la ragazza non potrà trattenere a lungo il suo segreto. "Ho baciato Cristobal", dirà a Petra che sarà piuttosto perplessa. Questa non sarà l'unica rivelazione che Teresa farà a Petra, perché le dirà anche che non è mai stata sposata e Marcelo è suo fratello.

Teresa aprirà il suo cuore a Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, dopo mesi di distanza Teresa aprirà il suo cuore a Petra. La ragazza spiegherà che il bacio con Cristobal non è stato affatto un momento senza importanza, ma ha risvegliato qualcosa di importante in lei. "Dopo Feliciano non ho mai guardato nessuno", dirà Teresa, "Ma il mio cuore ora torna a battere". Petra sarà sorpresa dalle parole di Teresa e comprenderà la sua voglia di innamorarsi. La donna spiegherà che è giusto rifarsi una vita e da lei non si aspettava certo la solitudine per sempre. Petra, tuttavia, avrà paura che Cristobal non sia la persona giusta per Teresa, perché non riesce a fidarsi di lui. La ragazza, però, non potrà dimenticare la tenerezza che il maggiordomo le ha mostrato.