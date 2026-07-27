Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away, la serie tv in onda su Canale 5, rivelano che una decisione di Cihan scatenerà una dura reazione di Sadakat. Il capofamiglia degli Albora deciderà di riconoscere a Şahin la parte di terre che gli spetta, ma sua madre considererà quella scelta un affronto alla storia della famiglia. Lo scontro diventerà talmente acceso che Sadakat finirà per sentirsi male e perdere i sensi davanti ai figli.

Spoiler Far Away: Cihan cede le terre a Şahin, Sadakat furiosa

Şahin apprenderà che Cihan ha deciso di riconoscergli i suoi diritti sulle terre degli Albora.

La notizia arriverà anche a Ecmel, che inizialmente faticherà a crederci.

Şahin confermerà che Cihan ha intenzione di dividere le proprietà, mentre Ecmel accoglierà con soddisfazione la notizia. Ben diversa sarà la reazione di Sadakat.

Quando scoprirà ciò che il figlio ha deciso, andrà su tutte le furie. Per lei le terre degli Albora non rappresentano semplicemente un patrimonio, ma il simbolo della storia e del potere della famiglia.

'La terra non si divide', Sadakat contro Cihan

Sadakat affronterà Cihan davanti agli altri componenti della famiglia e gli rimprovererà di aver preso una decisione così importante senza consultarla: "La terra non si divide, Cihan Albora. La terra non si divide".

"Sai quanto sangue hanno versato tuo padre, tuo nonno e tutti i capi degli Albora anche solo per un pezzo di questa terra?", gli chiederà, profondamente amareggiata.

Cihan, però, non cambierà idea. "Ho dato soltanto ciò che spettava loro. La terra resta terra degli Albora", ribadirà, aggiungendo di non essere un uomo destinato a perdere il proprio potere soltanto per aver ceduto una parte dei possedimenti.

Sadakat minaccia la rovina degli Albora

Le spiegazioni di Cihan non serviranno a tranquillizzare Sadakat. Sarà convinta che la sua scelta possa mettere in pericolo l'autorità del figlio agli occhi dell'intera famiglia: "Tutti gli Albora parleranno della tua debolezza".

Sadakat arriverà a prevedere la rovina della famiglia: "Te ne pentirai. Non avrai nessuno accanto. Distruggeranno gli Albora".

Sadakat ha un malore dopo la lite con Cihan

Dopo essersi scagliata contro Cihan e avergli ripetuto che le terre non devono essere divise, Sadakat avrà un malore e perderà i sensi davanti alla famiglia.

Cihan e gli altri correranno immediatamente in suo aiuto, preoccupati per le sue condizioni. Alya si occuperà di lei e, dopo averla visitata, spiegherà che la pressione è scesa e che il farmaco somministrato sta iniziando a fare effetto.

Sadakat verrà lasciata riposare sotto controllo e Alya consiglierà anche una visita cardiologica. Cihan, scosso da quanto accaduto, ammetterà di essersi aspettato una dura reazione da parte della madre, ma non che le sue condizioni potessero peggiorare a tal punto.