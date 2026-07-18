Teresa e Cristobal si lasceranno andare a un bacio nelle prossime puntate de La Promessa: tra i due nascerà una tenera storia d'amore.

Le anticipazioni rivelano che Teresa vivrà un momento molto difficile perché i suoi colleghi si allontaneranno da lei. A causare la frattura sarà il fatto che Vera riterrà, ingiustamente, Teresa responsabile della partenza di Lope. Cristobal sarà l'unico a capire la nuova governante e presto tra i due nascerà qualcosa di più di un'amicizia.

L'addio misterioso di Lope a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto molte cose cambieranno nella servitù, soprattutto per Teresa.

Quest'ultima, infatti, sarà nominata governante e affiancherà Cristobal nella gestione del personale. A sconvolgere gli equilibri, però, non sarà questa decisione, ma il licenziamento di Lope. Il fidanzato di Vera sentirà il bisogno di realizzarsi come cuoco e andrà via dal palazzo, ma non avrà il coraggio di parlare chiaramente con la sua amata. Lope chiederà a Teresa e Cristobal di fingere di licenziarlo. Questo causerà una grande frattura tra Teresa e il resto del personale che la riterrà responsabile della partenza di Lope. Per la nuova governante sarà ogni giorno più difficile svolgere il suo lavoro, soprattutto perché Vera avrà l'appoggio dei colleghi e Teresa sentirà di avere tutti contro.

L'unico che le offrirà una spalla sarà Cristobal e tra i due presto nascerà qualcosa di più importante dell'amicizia.

Teresa nostalgica e più sola che mai

Nelle prossime puntate de La Promessa, Teresa si ritroverà completamente sola al palazzo. L'unica che si comporterà in modo equo sarà Petra che proverà sempre a mediare tra la governante e le cameriere. In uno dei suoi momenti di sconforto, Teresa troverà in Cristobal quell'affetto che le mancava da tanto tempo. Il maggiordomo, conoscendo il motivo dell'attrito tra la governante e gli altri, le chiederà di dire la verità su Lope. Lei non se la sentirà di tradire il cuoco e preferirà la solitudine. A quel punto Cristobal, intenerito dalla ragazza, si avvicinerà a lei e scatterà un bacio. Non si tratterà solo di un momento di debolezza: Teresa non farà altro che pensare a Cristobal e i sentimenti saranno reciproci. Leocadia, invece, sentirà il suo amante sempre più lontano.