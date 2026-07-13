Leocadia mortificherà Cristobal nella puntata de La Promessa di venerdì 17 luglio: "Il padre di Angela è molto importante", dirà quando lui le chiederà se la ragazza è sua figlia.

Le anticipazioni rivelano che Leocadia negherà che Cristobal è il padre di Angela e alzerà un muro. La donna preciserà che il maggiordomo per lei è un bel passatempo da tanti anni, ma oltre il divertimento con lui non c'è mai stato niente. Cristobal si sentirà ferito e chiederà scusa a Leocadia per aver pensato di avere un posto nel suo cuore.

Le ricerche disperate di Angela a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la scomparsa di Angela desterà molta preoccupazioni al palazzo de Lujan. Cristobal coordinerà le ricerche, ma non ci sarà nessun risultato. Ogni ora sarà preziosa e non farà altro che aumentare l'angoscia: a quel punto Curro deciderà di prendere in mano la situazione. Il valletto chiederà a Cristobal di permettere a lui e Maria di partecipare alle indagini, ma il maggiordomo rifiuterà di affidare questo compito al valletto. Curro, però, non lo ascolterà e una volta ottenuto il consenso di Alonso e Leocadia si metterà alla guida delle squadre di ricerca. Cristobal non sopporterà questo trattamento e appena avrà modo di parlare con Leocadia le farà notare il suo disappunto.

La donna sarà molto fredda con il suo amate e gli spiegherà che Curro conosce bene i posti intorno alla tenuta. "In questo momento Angela è l'unica cosa che conta per me", dirà Leocadia, seriamente preoccupata per sua figlia.

La risposta di Leocadia gelerà Cristobal

Nella puntata de La Promessa di venerdì 17 luglio, Cristobal avrà una domanda che metterà in difficoltà Leocadia. "Angela è mia figlia?", chiederà l'uomo alla sua amante. Leocadia resterà in silenzio per qualche secondo e poi negherà tutto. "Il padre di Angela è un uomo molto importante", dirà umiliando Cristobal, "Come ti viene in mente un simile pensiero?". Leocadia, inoltre, preciserà che pur avendo una relazione da molti anni, Cristobal per lei è solo pure divertimento. Il maggiordomo sarà mortificato e chiederà scus a Leocadia per la domanda azzardata. Sarà chiaro che per la donna la paternità di sua figlia resta una ferita ancora aperta.