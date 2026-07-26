Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 27 al 31 luglio, Micaela imporrà a Jimmy di frequentare più i suoi coetanei che gli adulti. Il ragazzo però porterà avanti un'azione che farà spaventare Micaela. Inoltre Luca sarà vittima di una truffa telefonica.

Marina, invece, aggredirà verbalmente e fisicamente Greta, mentre Alberto potrebbe avere l'occasione per chiarirsi con Gianluca.

Alfredo è complice di Cotugno

Marina non ne potrà più del rapporto sempre più stretto tra Roberto e Greta e chiederà espressamente al marito, di avere con lei solo un rapporto limitato alla gestione della figlia.

I rapporti tra di loro saranno complicati anche a lavoro, visto che Giordano vorrebbe costruire yacht elettrici, al contrario di Ferri. La situazione raggiungerà il culmine quando Marina nel cortile di Palazzo Palladini aggredirà verbalmente e fisicamente Fournier. Roberto interverrà in sua difesa e rimprovererà alla moglie di avere compiuto un gesto scellerato.

Nel frattempo Guido e Mariella non comprenderanno che Alfredo è complice di Cotugno, desideroso di riconquistare Bice. In tutto questo, Raffaele farà una offerta allettante ad Ornella, mentre Diego accetterà l'aiuto di Silvia per salvaguardare la sua relazione con Ida e si rivolgerà anche a Giulia per raggiungere lo stesso obiettivo.

Jimmy si dimostra apatico

Luca sarà vittima di una truffa telefonica e questo evento lo renderà particolarmente nervoso. Intanto Micaela imporrà a Jimmy di frequentare più i suoi coetanei che gli adulti, ma questa scelta rischierà di rivelarsi controproducente per l'equilibrio del ragazzo. Quest'ultimo infatti porterà avanti una azione che manderà nel panico la madre. Manuela e Niko, invece, attenderanno l'esito dello psicologo e non mancheranno di essere preoccupati per lui.

Nel frattempo Greta deciderà di allontanarsi da Roberto, ma potrebbe essere troppo tardi. In tutto questo, Anna riuscirà a ricucire il rapporto con la madre, mentre Alberto soffrirà per la distanza da Gianluca. Un incontro casuale però potrebbe essere l'occasione per chiarire con lui.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Michele ha subito le conseguenze dei ripetuti scontri tra Ferri e Mori. Inoltre Alberto ha cercato di poter recuperare il proprio rapporto con Gianluca, anche se ogni tentativo è sembrato vano.

Rosa, invece, ha parlato con Damiano circa il desiderio di Manuel di vedere suo zio Eduardo, mentre Ornella ha tentato di vedere Vanni senza dire nulla a Raffaele.