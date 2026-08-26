A nove mesi dalla conclusione dell'ultima edizione di Ballando con le stelle, la conduttrice Barbara D’Urso continua a fare i conti con le conseguenze di un infortunio alla spalla sinistra. I problemi fisici, legati alla sua partecipazione al programma, non sono ancora del tutto risolti. La D'Urso, che aveva gareggiato in coppia con Pasquale La Rocca, era stata costretta a esibirsi con un tutore a causa dell'incidente. Le cure necessarie non sono terminate, come lei stessa ha rivelato sui social.

Le condizioni attuali e i nuovi accertamenti medici

Nelle scorse ore, Barbara D’Urso si è sottoposta a una serie di controlli medici approfonditi, tra cui ecografie e accertamenti che hanno riguardato diverse parti del corpo. Oltre alla spalla, la conduttrice ha specificato la necessità di monitorare il piede sinistro e il ginocchio destro, oltre a controlli sulla tiroide. La spalla, in particolare, resta la principale fonte di preoccupazione, con la D'Urso che ha dichiarato: "La spalla sta ancora messa male".

Per affrontare il dolore persistente e favorire il recupero, si è resa necessaria un'ulteriore infiltrazione. Questa pratica medica non è una novità per la conduttrice, che vi era già ricorsa durante la sua esperienza a Ballando con le stelle.

La prospettiva di doversi sottoporre nuovamente a tale procedura ha generato in lei un evidente senso di insofferenza.

La stanchezza per le terapie prolungate

Con evidente stanchezza, Barbara D’Urso ha commentato: "Le ho già fatte durante ballando, non ne voglio fare più". Questa affermazione sottolinea il disagio e la frustrazione per un ciclo di terapie che si protrae da mesi, evidenziando le difficoltà fisiche derivanti da programmi televisivi così impegnativi. Il suo percorso di convalescenza è ancora in pieno svolgimento, con la conduttrice seguita da specialisti per un recupero che richiede attenzione.