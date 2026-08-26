Nare e Sahin si sposeranno nelle prossime puntate di Far Away: i due non diranno nulla ai loro genitori fino a quando non saranno marito e moglie.

Le anticipazioni tv rivelano che Ecmel, uscito dal carcere, deciderà di accettare Nare come nuora. Sua moglie Fidat, invece, non avrà nessuna intenzione di cedere.

Una nuova pagina per Nare in Far Away

Le anticipazioni di Far Away raccontano che Nare sarà protagonista assoluta nelle prossime puntate. La donna, afflitta dalla prigionia di Sadakat che non le permette di vivere il suo amore, compirà un gesto estremo.

Nare si sparerà all'addome e finirà in gravissime condizioni in ospedale. I medici saranno chiari: se non si troverà un fegato entro poche ore, la paziente morirà. Partirà una corsa contro il tempo alla ricerca di un donatore e, dopo diversi ostacoli, si farà avanti Ozkan. Il marito di Nare sarà disposto a tutto per salvare sua moglie, anche mettere in pericolo la propria vita. Il gesto nobile dell'uomo farà gioire gli Albora che nel giro di pochi giorni vedranno Nare in salute, mentre Ozkan sarà in coma. Vedere suo marito in quelle condizioni farà sentirà in colpa Nare che prometterà di stargli accanto per tutta la vita, anche quando Ozkan si sveglierà paralizzato per metà corpo. Sahin accetterà a malincuore la scelta della sua amata, ma il destino avrà piani diversi.

Quando Nare andrà a prendere suo marito per portarlo a casa, vedrà il suo letto vuoto e apprenderà che Ozkan è morto.

Nare e Sahin accettati da Ecmel

Nelle prossime puntate di Far Away, Nare sarà tormentata all'idea che suo marito abbia perso la vita per lei. Sahin le starà accanto e proverà a sognare un futuro con la sua amata, visto che non è più sposata. Sadakat e sua cognata, tuttavia, non avranno nessuna intenzione di accettare l'amore di Nare e Sahin. I due innamorati, dopo tanti ostacoli, decideranno di seguire il loro cuore e si sposeranno in segreto. Quando torneranno a casa di Fidat, saranno già marito e moglie. La donna avrà una crisi e caccerà in malo modo Nare, ma Ecmel inaspettatamente appoggerà suo figlio. Uscito di prigione, il capofamiglia deciderà di dare la sua benedizione alla coppia, andando contro il parere di sua moglie.