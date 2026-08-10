Nuova settimana ricca di intrighi per Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5 da lunedì 17 a venerdì 21 agosto alle 14:10. Le prossime puntate saranno caratterizzate da strategie spietate, accuse sorprendenti e delicati equilibri familiari che rischieranno di saltare da un momento all'altro. Al centro della scena ci sarà ancora una volta Sahika, pronta a muovere nuove pedine pur di eliminare i propri avversari e consolidare il suo potere all'interno dell'azienda. Nel frattempo, anche la vita privata dei protagonisti attraverserà una fase molto delicata.

Cagatay proverà a riavvicinarsi al padre Hasan Ali, ma qualcuno non vedrà di buon occhio questo tentativo di riconciliazione. Tra inaugurazioni, pettegolezzi e verità nascoste, la settimana si concluderà con una clamorosa svolta destinata a cambiare gli equilibri del consiglio di amministrazione.

Sahika orchestra un piano contro Mert e lo mette nei guai

Determinata a screditare Mert agli occhi di Hasan Ali, Sahika darà il via a una nuova manovra alle sue spalle. Per raggiungere il proprio obiettivo, incaricherà il fidato assistente Haluk di mettere in circolazione un falso pettegolezzo all'interno dell'azienda, alimentando sospetti e malumori tra i dipendenti. La situazione precipiterà quando la donna passerà all'attacco in modo ancora più diretto.

Sahika accuserà infatti Mert di comportamenti inappropriati, una mossa che avrà conseguenze immediate. Hasan Ali, colto alla sprovvista dalle gravi accuse, sarà costretto a prendere provvedimenti e a tenere temporaneamente Mert lontano dagli affari aziendali in attesa di capire cosa sia realmente accaduto. Le ripercussioni della vicenda non tarderanno a farsi sentire anche fuori dall'ufficio. Durante l'inaugurazione del nuovo avocado bar aperto da Zehra e Asuman, evento organizzato alla presenza di amici, parenti e ospiti illustri, emergeranno infatti i dettagli dello scandalo che coinvolge Mert. Proprio nel corso della festa, Zehra verrà a conoscenza pubblicamente delle accuse rivolte al marito, restando profondamente scossa dalla notizia.

Quello che avrebbe dovuto essere un momento di gioia e soddisfazione rischierà così di trasformarsi in una giornata segnata dall'imbarazzo e dalle tensioni.

Cagatay tenta di ricucire con Hasan Ali, mentre Ender smaschera la verità

Parallelamente, Cagatay deciderà di fare un passo importante nei confronti del padre Hasan Ali. Dopo un lungo periodo di distanza e incomprensioni, il giovane accetterà di cenare con lui nel tentativo di recuperare un rapporto che negli ultimi tempi si è notevolmente incrinato. L'incontro, però, non resterà segreto a lungo. Una conoscente di Feride scoprirà tutto e informerà immediatamente la donna. La madre di Cagatay reagirà con estrema durezza alla notizia, dimostrando ancora una volta di non essere affatto favorevole a un riavvicinamento tra suo figlio e Hasan Ali.

Mentre sul fronte familiare continuano i contrasti, qualcuno inizierà a dubitare della versione dei fatti costruita da Sahika. Ender si metterà infatti sulle tracce della verità, analizzando attentamente gli eventi che hanno portato all'allontanamento di Mert dall'azienda. Le sue indagini porteranno a un risultato clamoroso. Ender riuscirà a dimostrare che dietro le accuse e i pettegolezzi si nasconde un vero e proprio complotto organizzato da Sahika. Una scoperta che avrà conseguenze pesantissime. Una volta emersa la verità, gli equilibri di potere cambieranno rapidamente: Sahika verrà estromessa dal consiglio di amministrazione, subendo un duro colpo alla sua influenza. Per la donna si aprirà così una fase estremamente complicata, mentre per Mert arriverà finalmente la possibilità di vedere ristabilita la propria reputazione dopo giorni di accuse e sospetti.