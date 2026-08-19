Il GF Vip si appresta a tornare a settembre con la nona edizione condotta da Ilary Blasi, che avrà al suo fianco nuovamente Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nelle vesti di opinioniste. Ci sono tanti dubbi e molte indiscrezione riguardo il nuovo cast del padre di tutti i reality.

Nei giorni scorsi si sono fatti con una certa insistenza i nomi di alcuni ex gieffini, come Valeria Marini, Giulia Provvedi, Guendalina Tavassi e Alex Belli, che potrebbero fare ritorno nella casa più spiata d'Italia.

Ma sono spuntati altri personaggi conosciuti del mondo dello spettacolo che potrebbero catturare l'interesse di pubblico e appassionati.

Innanzitutto, si è addirittura vociferato dell'ingresso in casa di Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che dopo aver vinto l'ultima edizione di Pechino Express in coppia con l'amico Filippo Laurino. Chanel sarebbe in trattative per entrare al Grande Fratello Vip, nonostante avesse sempre dichiarato che la televisione non le interessa. Però lei non sarebbe l'ultimo pezzo da novanta di cui si parla nelle ultime ore.

I probabili concorrenti del GF Vip

Secondo un'indiscrezione lanciata dall'esperta di gossip Deianira Marzano, Caterina Collovati, Elena Santarelli e Gilles Rocca sarebbero in trattative avanzate per il Grande Fratello Vip e sarebbero loro i nomi forti del cast per catturare l'attenzione del pubblico.

La Collovati è spesso ospite in vari salotti televisivi, dove ha parlato anche delle dinamiche di diverse edizioni del GF Vip. La Santarelli è stata concorrente de L'Isola dei Famosi nel 2005 e opinionista nel 2006, e per lei il reality condotto da Ilary Blasi potrebbe essere una novità.

Gilles Rocca ha partecipato anche lui a L'Isola dei Famosi, seppur più recentemente, ovvero nel 2021, e anche a La Talpa condotta da Diletta Leotta. Questi nomi hanno subito suscitato l'interesse degli utenti, che sperano che le voci siano vere. Inoltre, in molti sperano di vedere anche Chanel Totti nella casa, così da vedere anche i botta e risposta a distanza con mamma Ilary e come interagiranno tra loro. Per scoprire se questi rumor sono veri non ci resta che attendere le prossime settimane.