Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore per le puntate in onda da lunedì 7 a venerdì 11 settembre su Rai 1 saranno segnate soprattutto dal dolore di Marcello per la scomparsa di Rosa. Il ritorno alla quotidianità dopo l'estate non sarà affatto semplice per il giovane imprenditore, che dovrà fare i conti con un lutto in grado di cambiare profondamente il suo futuro. Nel frattempo, amici e colleghi cercheranno di stargli accanto, convinti che il ricordo della giornalista possa trasformarsi in una preziosa occasione per guardare avanti senza dimenticare il passato.

Marcello distrutto dalla morte di Rosa: Roberto e Matteo cercano di aiutarlo

I mesi estivi trascorsi lontano da Milano non saranno sufficienti per alleviare il dolore di Marcello. Il compagno di Rosa tornerà infatti in città con una ferita ancora aperta, incapace di accettare fino in fondo la scomparsa della donna che amava. La morte della giornalista continuerà a pesare sulle sue giornate e renderà complicato persino riprendere le normali attività lavorative. Consapevoli della sua sofferenza, Roberto e Matteo decideranno di intervenire per offrirgli sostegno. I due organizzeranno una serata speciale dedicata al ricordo di Rosa, con l'obiettivo di celebrare la sua vita e aiutare Marcello a ritrovare gradualmente un po' di serenità.

L'iniziativa coinvolgerà diverse persone che hanno conosciuto e apprezzato la giovane donna, unite dal desiderio di renderle omaggio.

L'articolo commemorativo divide Marcello, poi arriva il commovente ripensamento

Nel corso delle puntate, Marcello si troverà davanti a un'altra situazione particolarmente delicata. Verrà infatti proposta la pubblicazione di un articolo commemorativo dedicato a Rosa sulle pagine del Paradiso Donna. In un primo momento Barbieri reagirà con grande freddezza, rifiutando l'idea di vedere trasformato il dolore privato in un testo pubblico. La sua posizione cambierà però quando leggerà l'articolo scritto da Costanza. Le parole della donna riusciranno a raccontare Rosa con sensibilità e rispetto, facendo emergere i valori, la passione e il coraggio che l'avevano contraddistinta.

Profondamente commosso, Marcello finirà quindi per dare il proprio consenso alla pubblicazione del pezzo. Quel gesto rappresenterà un passaggio importante nel percorso di elaborazione del lutto. L'articolo permetterà infatti di conservare vivo il ricordo della giornalista e susciterà emozioni in tutte le persone che le erano affezionate, regalando uno dei momenti più intensi dell'avvio dell'undicesima stagione della soap.