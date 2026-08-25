Un viaggio di due giorni in montagna: è quello che resterà ad Angela e Curro per dirsi addio nella puntata de La Promessa di lunedì 31 agosto.

Le anticipazioni tv rivelano che Leocadia concederà ad Angela di salutare per sempre il suo amato. Per i due ragazzi sarà straziante pensare che non potranno vedersi mai più e ogni ora insieme sarà un ricordo prezioso da portare con sé. Lacrime e sorrisi non mancheranno per la coppia che non potrà più vivere il suo amore impossibile.

Nozze segrete in arrivo a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano che Beltran si dirà disposto a sposare Angela per salvarla da Lorenzo.

L'amico di Jacobo nutrirà una sincera simpatia per la figlia di Leocadia che ricambierà il suo affetto. Tra Angela e Beltran scatterà anche il primo bacio, ma sarà tutto ben lontano dalla grande passione che unisce la ragazza a Curro. Leocadia e sua figlia discuteranno molto sulle nozze segrete con Beltran e alla fine Angela accetterà, ma ad una condizione: lei e Curro partiranno per due giorni e si diranno addio per sempre. Leocadia sarà costretta ad assecondare la richiesta di sua figlia pur di liberarsi di Curro. Il weekend romantico in montagna sarà per Angela e Curro un turbinio di emozioni che porteranno anche inevitabilmente a qualche litigio. Sebbene entrambi accetteranno le nozze con Beltran, Curro non potrà mettere a tacere la sua gelosia e la sua sofferenza.

Un addio ricco di emozioni

Nella puntata de La Promessa di lunedì 31 agosto, Curro seguirà Angela in montagna e si accamperà con lei al lago. Il valletto non nasconderà il suo disappunto per la scelta di questo addio. Curro, infatti, spiegherà che sperava in una fuga e Angela gli risponderà che non ha intenzione di tradire Leocadia a cui ha dato la sua parola. Il litigio, tuttavia, presto lascerà spazio a ore romantiche e disperate, in cui Curro e Angela si scambieranno baci e dichiarazioni d'amore. Consapevoli di non poter più portare avanti il loro sogno, entrambi saranno terrorizzati dal futuro che dovranno affrontare l'uno senza l'altra. Quando arriverà il momento di salutarsi davvero, Angela e Curro prenderanno strade diverse. Entrambi, però, si lasceranno andare ad un pianto inconsolabile.