Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 31 agosto al 4 settembre svelano che Michael comincerà a tormentarsi per i sentimenti che prova per Anja ma non troverà il coraggio di dichiararsi apertamente alla donna.

Christoph ricatta Alexandra

Le anticipazioni di Tempesta d'amore relative alle puntate che verranno trasmesse su Retequattro da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre prendono il via dalle reazioni contrastanti che avranno i Saalfeld e i Schwarzbach di fronte alla scelta di Sophia. Per poter ottenere le quote di Markus, Christoph ricatterà Alexandra con una prova scottante fornitagli da Sophia.

Alexandra, con l'aiuto di Markus, proverà ad entrare in possesso della prova ma senza riuscirci. Per questo motivo, Markus deciderà di sacrificarsi per amore di Alexandra. Il comportamento di Christoph e Werner metterà in crisi Maxi: la ragazza non sarà più orgogliosa di appartenere alla famiglia Saalfeld.

Greta decide di restare a vivere con Miro

Dopo un incontro causale con Anja in sauna, Michael comincerà inaspettatamente a provare dei sentimenti per la donna ma non troverà il coraggio per confessarli

Greta e Miro dovranno affrontare la convivenza ma i gesti romantici dell'uomo faranno tornare il buonumore alla cuoca. Greta, quindi, deciderà di restare a vivere con il suo fidanzato e proseguire con la convivenza.

Invece, Henry sarà segnato dal rapimento tanto che non riuscirà a dimenticare l'accaduto essendone rimasto traumatizzato. La convivenza di Henry con Lale porterà quest'ultima all'esasperazione.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Alexandra si è avvicinata a Markus al punto che tra i due c'è stato un bacio. Markus ha cercato di capire cosa c'è tra loro mentre Alexandra ha provato a lasciarsi tutto alle spalle ancora segnata per la fine della sua relazione con Christoph. Greta e Miro, invece, hanno cercato una casa tutta per loro. Anja ha organizzato una cena romantica per conquistare Michael, che ha poi visto flirtare con Alexandra. Infine, una scelta di Sophia ha messo in crisi Henry, consapevole che la madre potrebbe stare molto lontana da lui.