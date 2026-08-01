Le trame delle nuove puntate de La Promessa visibili prossimamente su Rete 4 rivelano che Angela accetterà di contrarre matrimonio con Beltran per allontanarsi da Lorenzo. La ragazza chiederà un favore a Leocadia ovvero la possibilità di passare due giorni con Curro per dirgli addio.

Leocadia vuole che Angela sposi Beltran per allontanarla da Lorenzo

Beltran farà il suo arrivo alla tenuta per fare una visita a Jacobo. Il ragazzo conquisterà subito l'attenzione di Leocadia per la sua educazione, i modi raffinati e per il suo carattere che riterrà perfettamente compatibili con quello di Angela.

La darklady, a questo punto, studierà un piano pur di evitare che Lorenzo sposi sua figlia. La donna si confronterà con Curro, al quale chiederà se davvero è disposto a fare qualsiasi cosa per Angela. Ottenuta una risposta positiva, Leocadia ordinerà all'ex baronetto di convincere la ragazza ad avvicinarsi a Beltran e ad accettare di sposarlo, così da sottrarsi alle nozze con Lorenzo.

Allo stesso tempo, la darklady parlerà col marchesino, informandolo di sapere che la sua famiglia naviga in cattive acque. La donna proporrà al ragazzo un matrimonio con Angela per garantirgli un futuro sereno. Beltran finirà per accettare di sposare la ragazza dopo aver iniziato ad apprezzare le sue qualità. Il ragazzo informerà Jacobo, che gli prometterà di mantenere il massimo riserbo sulla vicenda per non scatenare la reazione di Lorenzo.

Anticipazioni La Promessa: Angela dice addio a Curro

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Angela sorprenderà tutti con una richiesta destinata a creare tensione. Prima delle nozze, la giovane dirà alla madre di avere bisogno di chiudere definitivamente la relazione con Curro. Angela vorrà trascorrere due giorni lontano dalla tenuta insieme all'ex baronetto per dirgli addio. La darklady accetterà la richiesta della figlia nonostante sia consapevole dei possibili rischi. I due ragazzi passeranno così 48 ore di grandi emozioni. Curro si illuderà che Angela voglia proporgli una fuga d'amore per ricominciare una nuova vita insieme. La delusione sarà enorme quando scoprirà che il vero motivo dell'incontro è soltanto quello di salutarlo per sempre prima di sposare Beltran.

Adriano è apparso preoccupato per la strana scomparsa di Catalina

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa che sono andate in onda ad inizio agosto su Rete 4, Federico ha chiesto a Vera di non far ritorno alla tenuta dei duchi di Carril. Adriano, invece, è apparso preoccupato per la strana scomparsa di Catalina e dei suoi due gemelli. L'uomo ha chiesto a Teresa di aiutarlo a ritrovarli. Infine Leocadia ha accettato che sua figlia sposasse Lorenzo.