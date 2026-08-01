Soraya Sabetta e Francesca Coppola sono state due grandi protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island conclusasi lo scorso mercoledì 29 luglio.

Infatti, la prima ha fatto molto discutere sia per le critiche che ha riservato all'ormai ex fidanzato Cristian Mascolino sia per l'avvicinamento fisico al single Dimitri Hristov, con il quale sarebbe già finita dopo il programma.

Invece, la seconda ha avuto molti alti e bassi con Danilo D'Angelo, che si è molto legato alla single Giulia, che ha anche sentito dopo Temptation Island.

Soraya ha discusso con Cristian durante il falò di confronto anticipato e al mese dopo del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, uscendo da sola.

Nell'ultima puntata la ragazza si è messa a piangere quando ha scoperto che Cristian si è sentito con la tentatrice Nicole pochi giorni dopo essersi visto con lui.

Invece, Francesca e Danilo avevano scelto di darsi una seconda possibilità uscendo insieme dal falò di confronto, ma poi nel mese dopo si è scoperto che si sono allontanati.

Infatti, l'uomo ha scoperto che la sua fidanzata si era risentita con il tentatore Marco, così che, oltre a sentire anche lui la single Giulia, non glielo ha perdonato, decidendo di lasciarla per il loro bene, oltre che per non essere un'alternativa.

Soraya e Francesca verso il trono di Uomini e Donne dopo Temptation

Soraya e Francesca, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbero state contattate dalla produzione di Uomini e Donne per diventare troniste della prossima edizione.

Queste le dichiarazioni dell'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni: "Soraya e Francesca sono al momento le uniche contattate per il trono di Uomini e Donne per un provino. Vedremo chi (e se) la spunterà".

Francesca Coppola sarebbe però maggiormente in dubbio, visto che, secondo una segnalazione arrivata alla blogger Deianira Marzano, avrebbe ripreso a risentirsi e rivedersi con Danilo D'Angelo.

Vedremo se Soraya Sabetta e Francesca Coppola, dopo la loro esperienza a Temptation Island, torneranno su Canale 5 a Uomini e Donne di Maria De Filippi.