Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La 1 e tra un anno su Rete 4 rivelano che Martina non riuscirà più a reprimere i sentimenti che prova per Adriano. La donna trascorrerà una notte d'amore col marito di sua cugina Catalina (Carmen Asecas) nonostante sia da tempo legata a Jacobo.

Martina e Adriano vivono una notte di passione

Tutto inizierà quando Martina e Adriano si avvicineranno sempre di più in seguito alla partenza di Jacobo, recatosi a trovare sua madre e suo fratello rimasti vittima di un incidente.

I due amanti si scambieranno alcuni baci, approfittando di alcune passeggiate lontano dalla tenuta. Tuttavia, la donna sarà sempre più esigente e una notte si introdurrà nella stanza da letto di Adriano. Quest'ultimo rimarrà sorpreso dalla presenza della ragazza, alla quale confiderà di non riuscire più a dormire dopo i baci che si sono scambiati. In questa circostanza, Martina inizierà a baciare appassionatamente il suo amante che all'inizio cercherà di respingerla. La donna, a questo punto, si infilerà nel letto di Adriano dopo essersi tolta la vestaglia. I due amanti si abbandonerà ad una notte di passione, vivendo alcuni momenti intimi.

Anticipazioni La Promessa: Martina svela la sua infedeltà a Jacobo

Le anticipazioni delle prossime puntate de La Promessa rivelano che Martina e Adriano si sveglieranno la mattina dopo increduli per aver trascorso la notte insieme. La donna si pentirà di aver passato la notte a dormire invece di guardare il suo amante. Poco dopo, la figlia di Margarita e il marito di Catalina saranno costretti a guardare in faccia la realtà dopo essersi alzati dal letto. In questa circostanza, l'uomo ammetterà alla donna di amarla profondamente, pretendendo di passare con lei una nuova notte di passione.

Allo stesso tempo, la cugina di Catalina (Carmen Asecas) inizierà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti di Jacobo, con il quale ha una una storia ormai da tempo. La donna deciderà di essere sincera con il nobile, ammettendo di averlo tradito con Adriano. Le parole scateneranno la reazione di Jacobo che non esiterà ad aggredire il suo rivale in amore.