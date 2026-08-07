Venerdì 14 agosto su Canale 5 alle ore 21:45 circa torna una nuova puntata della serie tv L'erede (Halef in lingua originale). Stando a quanto si apprende dagli spoiler, per la prima volta Serhat stringe un patto con Asir per impedire le nozze tra Yildiz e Dalyan. Intanto Melek vuole lasciare Urfa, ma scopre di aspettare un figlio da suo marito: nel momento in cui la donna va in camera per comunicare la notizia, lo trova intento a baciare Yildiz.

Anticipazioni L'erede

Nella nuova puntata de L'erede, le anticipazioni ruotano intorno a Yildiz. La ragazza è stata ripudiata dalla famiglia perché continua ad amare Serhat, motivo per cui la donna decide di sacrificarsi per salvare la vita dell'uomo che ama e convolare a nozze con Daylan.

Per la prima volta Serhat e Asir si alleano per salvare la vita di Yildiz: i due uomini quindi rintracciano l'uomo di fiducia di Daylan e dopo averlo seguito riescono a raggiungere il luogo stabilito per le nozze. Poco prima che Yildiz firmi il contratto matrimoniale arriva Serhat e nasce uno scontro a fuoco con Daylan. Quest'ultimo seppur ferito riesce a scappare con la promessa sposa e si rifugia in una grotta: l'uomo in tutti i modi cerca di convincere Yildiz che prima o poi si innamorerà di lei, ma la ragazza appare piuttosto fredda. Nel frattempo Meryem e Nida raggiungono la villa degli Yelduran per chiedere di lasciare in pacela Kordagli, ma Sultan caccia entrambe le donne.

A quanto pare a Urfa tutti sembrano essere sulle tracce di Yildiz, ma solamente Serhat intende salvare la donna dal suo destino crudele.

Durante un sogno notturno, Melek ha come una visione sul quale Yildiz potrebbe essere nascosta nella stessa grotta in cui Sevde partorì.

Melek pronta a lasciare Urfa

Intanto Melek sembra essere sconvolta dopo l'incidente dei suoi genitori e continua a cercare la verità. Lo stesso Serhat rassicura la donna sul fatto che chi ha procurato l'incidente pagherà.

Stanca della situazione che si è creata a Urfa, Melek intende lasciare Urfa ma sul punto di andarsene scopre di aspettare un figlio da Serhat. Di conseguenza Sultan chiede alla donna di restare poiché suo figlio divorzierà da Yildiz e perché ormai porta in grembo suo nipote. A seguire Melek e Sultan raggiungono la stanza di Serhat per metterlo al corrente del lieto evento, ma quando aprono la porta della camera trovano il nuovo erede intento a baciare Yildiz.