Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Alya sarà travolta da un nuovo dramma. Dopo aver scoperto che Halis potrebbe essere coinvolto nella morte di Boran e aver tentato di incastrarlo, Fikriye deciderà di affrontarlo faccia a faccia. Il confronto, però, prenderà una piega drammatica e si concluderà con un tragico epilogo che lascerà la ragazza distrutta dal dolore.

Spoiler Far Away, Fikriye affronta Halis con una pistola: 'Confesserai'

Determinata a ottenere giustizia, Fikriye scoprirà il luogo in cui Halis si nasconde e si impossesserà di una pistola prima di raggiungerlo.

Quando si troverà faccia a faccia con l'uomo, gli punterà contro l'arma.

"Confesserai. Hai fatto soffrire mia figlia, non meriti di restare in vita", gli urlerà, convinta che sia lui il responsabile della morte di Boran.

Cihan e i suoi uomini arriveranno sul posto per fermare la donna prima che la situazione degeneri, ma sarà ormai troppo tardi.

Fikriye viene uccisa, tragico addio davanti ad Alya

Messo alle strette, Halis reagirà impugnando la sua arma. Nonostante i tentativi di Cihan di riportare la calma, durante il concitato confronto Halis farà fuoco, colpendo mortalmente Fikriye.

La donna si accascerà a terra davanti agli occhi dei presenti, mentre Alya assisterà impotente alla tragedia. Per la giovane sarà un colpo devastante: dopo aver ritrovato la madre soltanto da poco tempo e aver cercato di ricostruire un rapporto con lei, dovrà dirle addio per sempre.

Alya devastata, Cihan giura vendetta contro Halis

La morte di Fikriye getterà Alya nella disperazione. Fikriye aveva cercato fino all'ultimo di rimediare agli errori del passato e di aiutare la figlia a fare luce sulla morte di Boran, arrivando perfino a rischiare la propria vita pur di ottenere una confessione da Halis.

Il gesto estremo, però, si rivelerà fatale e lascerà Alya completamente sconvolta. Oltre a devastare Alya, la tragedia rafforzerà la determinazione di Cihan, deciso più che mai a far pagare a Halis sia la morte di Boran che quella di Fikriye, convinto che sia arrivato il momento di chiudere definitivamente i conti con lui.

Far Away va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity.