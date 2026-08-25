Netflix Italia ha rilasciato una smentita ufficiale riguardo le voci insistenti sulla presunta produzione di una docu-serie incentrata sulla figura di Rita De Crescenzo, la nota tiktoker napoletana. La notizia, che aveva circolato con grande rapidità e intensità sui social media, generando un acceso dibattito online, aveva provocato numerose reazioni tra gli utenti, culminate anche in esplicite minacce di disdetta dell’abbonamento alla popolare piattaforma di streaming. La società ha quindi voluto chiarire in modo inequivocabile che nessun progetto di tale natura è attualmente in lavorazione o previsto per la creator campana.

L'onda delle polemiche sui social e le recenti controversie

La diffusione della notizia non verificata di una possibile docu-serie ha immediatamente infiammato i social network, alimentando discussioni e accese polemiche. Rita De Crescenzo, personaggio già noto per essere stato al centro di numerose controversie nel corso del tempo, è tornata recentemente sotto i riflettori per un episodio che ha suscitato particolare indignazione: l'acquisto di una scimmietta durante un viaggio a Sharm el-Sheikh. La detenzione di animali selvatici come la scimmietta è severamente vietata dalla legislazione italiana, e l'episodio ha prontamente generato un'ondata di critiche da parte di utenti e di diverse associazioni animaliste, che hanno provveduto a segnalare l'accaduto alle autorità competenti.

Questo evento si inserisce in un quadro di comportamenti che hanno spesso diviso l'opinione pubblica, contribuendo a mantenere alta l'attenzione sulla sua figura.

Il fenomeno Rita De Crescenzo: tra viralità e smentite

Nonostante alcune testate giornalistiche avessero diffusamente riportato l'esistenza di un progetto in fase di sviluppo, fornendo dettagli su una presunta collaborazione tra la società di produzione Banijay e Netflix, la piattaforma ha categoricamente negato qualsiasi proprio coinvolgimento. Rita De Crescenzo, che ha raggiunto una vasta popolarità diventando un fenomeno virale grazie ai suoi video su TikTok, è stata frequentemente oggetto di discussioni e dibattiti pubblici a causa delle sue scelte e delle sue dichiarazioni.

La sua figura, già esplorata in contesti televisivi di rilievo come le interviste a ‘Belve’ di Francesca Fagnani e ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin, continua a generare un notevole interesse mediatico e un costante dibattito tra i suoi sostenitori e i suoi detrattori. Tuttavia, la conferma ufficiale da parte di Netflix chiarisce che, al momento, non è in programma alcuna docu-serie a lei dedicata sulla piattaforma.