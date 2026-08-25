L'attesissimo Physical Italia: da 100 a 1, il nuovo reality di competizione fisica di Netflix, debutterà l'11 settembre. Prodotto da Endemol Shine Italy, lo show si articola in otto episodi distribuiti in quattro settimane, con appuntamenti ogni venerdì: i primi tre episodi l'11 settembre, seguiti dagli episodi 4 e 5 il 18 settembre, dagli episodi 6 e 7 il 25 settembre e dalla finale il 2 ottobre. Ambientato nell'arena del Lingotto di Torino, il programma vedrà 100 concorrenti, da sport e spettacolo, sfidarsi in prove estreme di forza, agilità, resistenza e determinazione.

Ispirato a un format coreano di successo, lo show proclama che nella "Sala dei Busti" «non contano le medaglie passate, ma quanto fuoco hai dentro». Tra i volti noti figurano l'ex rugbista Mirco Bergamasco, la plurimedagliata olimpica Tania Cagnotto, l'atleta e icona TV Elisabetta Canalis, il ginnasta Jury Chechi, la leggenda del nuoto Federica Pellegrini, l'ex rugbista e volto televisivo Alvise Rigo e il content creator Luis Sal.

Un format internazionale al Lingotto

Physical Italia: da 100 a 1 segue un celebre format sudcoreano, già adattato globalmente (Physical: Asia, Physical 100: Mexico, Physical 100: Sweden, Physical 100 USA). Il format si distingue per l'approccio spettacolare alle competizioni di resistenza estreme, con partecipanti da background diversi.

L'edizione italiana presenterà campioni olimpici, atleti e celebrità in un contesto paritario e altamente competitivo, un'esperienza inedita per l'Italia. La scelta del Lingotto di Torino, ex stabilimento Fiat e ora centro multifunzionale, conferisce prestigio e fascino, confermandolo luogo ideale per eventi di risonanza nazionale e internazionale.

La squadra e i protagonisti dello show

La regia di Physical Italia: da 100 a 1 è di Alessio Pollacci. Roberta Briguglia cura l'editoriale, con Tommaso Marazza capoprogetto. Il team autoriale include Lorenzo Campagnari, Valerio Trapasso, Christian Monaco, Federica Riva, Antonio Moreno e Barbara Strambi. Scenografie di Marco Calzavara, direzione fotografia di Ivan Pierri.

La partecipazione di icone dello sport italiano come Tania Cagnotto, Jury Chechi e Federica Pellegrini, atleti olimpici di alto livello, garantisce un forte richiamo. Oltre alle prove fisiche, il reality promette adrenalina e colpi di scena, offrendo ad atleti e personaggi dello spettacolo un confronto inedito. Ogni episodio racconterà sfide dove performance fisica, adattamento e carisma si fondono in un clima di alta competizione e spettacolo. Physical Italia: da 100 a 1 si posiziona come format di punta della stagione autunnale, portando l'intrattenimento sportivo italiano sulla scena dello streaming internazionale.