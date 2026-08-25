Serata a sorpresa per i telespettatori di Rai2 il 24 agosto. Durante la messa in onda de "Il Codice da Vinci", il film tratto dal romanzo di Dan Brown, la trasmissione si è interrotta prima della sequenza conclusiva.

Tom Hanks, interprete del professor Robert Langdon, è improvvisamente sparito dallo schermo, lasciando gli spettatori senza il finale della pellicola. Dopo la conclusione della programmazione, sui social sono comparsi numerosi messaggi di telespettatori delusi.

A chiarire quanto accaduto è stato Adriano De Maio, Direttore Cinema e Serie TV della Rai, che in una nota ha espresso le proprie scuse.

"Ieri i telespettatori della Rai non hanno potuto vedere la sequenza finale del film Codice da Vinci in onda su Rai2 in prima serata. Mi scuso personalmente per il disservizio", ha dichiarato De Maio.

La spiegazione della Rai

Il direttore ha quindi spiegato che la messa in onda dei film e dei programmi registrati prevede procedure tecniche articolate.

"La messa in onda di un film o di un programma registrato è sottoposta ad una serie di lavorazioni complesse, affidate anche ad alcune sequenze alfanumeriche. Tutto questo per quarantamila ore di cinema l’anno trasmesse da Rai. Ma l’errore umano o delle macchine che noi dovremmo governare non può e non deve ricadere sul nostro pubblico", ha sottolineato.

De Maio ha inoltre annunciato la programmazione dei successivi capitoli della saga cinematografica tratta dai romanzi di Dan Brown.

"Questa sera - aggiunge De Maio - vedrete su Rai2 Angeli e Demoni alle 21.20, Inferno il 31 Agosto sempre alle 21.20. La trilogia sarà replicata su Rai Movie il 15 (Il Codice da Vinci), il 16 (Angeli e Demoni), il 17 Settembre (Inferno), naturalmente in prima serata, e disponibile anche su RaiPlay", conclude il direttore.