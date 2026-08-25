La nuova governante de La Promessa non sarà Pia ma Teresa: è quanto emergerà nelle prossime puntate e l'idea partirà da Cristobal.

Le anticipazioni rivelano che la servitù proporrà Pia come sostituta di Petra, ma non sarà presa in considerazione. Cristobal chiederà a Teresa di ricoprire il prestigioso ruolo. La ragazza rifletterà a lungo, ma poi sceglierà di accettare.

Petra non sarà più la governante de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa annunciano grandi novità nella servitù del palazzo. Leocadia farà rimuovere Petra dal posto di governante e Cristobal non potrà sottrarsi all'amaro compito di comunicare a tutti la decisione.

Maria, Simona, Candela, Vera e Teresa avranno molto da ridire a riguardo, ma la loro opinione non sarà presa minimamente in considerazione. Cristobal aggiungerà che nonostante il licenziamento Petra potrà restare al palazzo come semplice cameriera, sottolineando la bontà di Leocadia in questa scelta. Il maggiordomo, inoltre, farà presente alla servitù che sarà lui a gestire il personale in attesa della nomina della nuova governante. Cristobal assegnerà a tutti i compiti da svolgere e per diversi giorni il lavoro procederà in questo modo. "Chi sarà la nuova governante?", chiederanno Vera e Teresa al maggiordomo, proponendo Pia come perfetta sostituta di Petra. Cristobal, tuttavia, spiegherà che dovrà consultarsi con Leocadia per dare una risposta a riguardo.

L'amarezza e l'indignazione di Petra

Nelle prossime puntate de La Promessa, ci sarà molta agitazione in attesa della nuova governante e dopo qualche giorno anche questo quesito sarà risolto. Cristobal chiederà a Teresa di occupare il prestigioso posto, vista la sua grande professionalità e la sua giovane età. La ragazza non accetterà subito, perché avrà timore di fare un torto a Petra che continuerà a soffrire per la decisione di Leocadia. Teresa si consulterà con i suoi colleghi e grazie al loro incoraggiamento sceglierà di accettare. Quando la ragazza si sentirà pronta, verrà presentata a tutti da Cristobal e otterrà il consenso dei suoi colleghi. Petra, tuttavia, non potrà nascondere la sua amarezza e sarà a dir poco indignata dalla situazione.