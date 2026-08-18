Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale della attesissima sesta stagione di Slow Horses, la serie di successo tratta dai romanzi acclamati di Mick Herron. Il protagonista, Gary Oldman, torna a vestire i panni dell'iconico Jackson Lamb. L'annuncio, avvenuto il 18 agosto 2026, ha riacceso l'entusiasmo del pubblico per una nuova stagione che si preannuncia ricca di suspense e colpi di scena inaspettati. La narrazione di Slow Horses segue le intricate vicende di una squadra di agenti dell'intelligence britannica, relegati a mansioni secondarie nella sede conosciuta come Slough House, a causa di errori o sfortunate circostanze professionali.

Nel nuovo trailer, rilasciato ufficialmente dalla piattaforma on demand, vengono anticipate le nuove minacce e gli sviluppi inquietanti che attendono i protagonisti nella sesta stagione. Tra i volti previsti nel cast di alto livello spiccano ancora una volta Jack Lowden, Kristin Scott Thomas e Rosalind Eleazar, che affiancano Oldman in quella che, secondo la produzione, promette di essere una delle stagioni più intense e coinvolgenti finora. La serie si è affermata come un titolo di punta nella programmazione di Apple TV+, ricevendo ampi consensi sia di pubblico che di critica fin dal suo esordio e contribuendo significativamente ad accrescere la popolarità dei romanzi originali di Herron.

La trama di Slow Horses e il successo della serie

Slow Horses narra le storie di un gruppo di agenti marginalizzati dell'MI5 britannico, costretti a operare nella meno prestigiosa Slough House sotto la direzione di Jackson Lamb, un personaggio brillante ma profondamente scorbutico interpretato magistralmente da Gary Oldman. Ogni stagione si ispira a uno dei romanzi della celebre serie firmata da Mick Herron, mantenendo una sapiente contaminazione tra elementi noir, spionaggio e un distintivo humor amaro che ha contribuito in modo determinante al suo successo globale. La serie si distingue per la sua capacità di esplorare la profondità psicologica dei protagonisti, le loro debolezze umane e il costante desiderio di riscatto che li anima.

Con la sesta stagione, Apple TV+ conferma il proprio solido investimento su un prodotto che ha aggiunto un contributo rilevante e distintivo all'offerta di serie crime internazionali.

I romanzi di Mick Herron e l’affermazione internazionale

I romanzi di Mick Herron, da cui la serie è tratta con fedeltà, hanno raggiunto un'ampia affermazione internazionale, essendo stati tradotti in numerose lingue e insigniti di prestigiosi riconoscimenti, tra cui il rinomato CWA Gold Dagger. La loro ambientazione nella complessa e affascinante Londra spionistica contemporanea ha saputo catturare l'attenzione di lettori in tutto il mondo, offrendo una prospettiva fresca e alternativa ai classici racconti di intelligence.

La presenza di un cast di alto livello e una regia attenta e meticolosa hanno reso Slow Horses un investimento di punta per Apple TV+. La piattaforma prosegue così nella sua strategia editoriale di produrre serie di qualità superiore, capaci di valorizzare patrimoni letterari contemporanei e di rispondere efficacemente alle aspettative di un pubblico globale sempre più esigente e sofisticato.