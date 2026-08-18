Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane sui teleschermi di Rete 4 rivelano che Padre Samuel arriverà a fare una proposta sorprendere dopo aver scoperto che Maria Fernandez attende un bambino. Il prelato si dirà disposto a togliersi gli abiti talari per formare una famiglia al fianco della domestica.

Padre Samuel vuole sposare Maria e formare una famiglia con lei

Maria scoprirà di attendere un bambino. La domestica confesserà a Padre Samuel di essere rimasta incinta dopo una notte di passione con un giovane conosciuto durante una festa in paese.

Il prelato non esiterà ad offrire alla ragazza tutto il suo sostegno. L'uomo prenderà una decisione per venire incontro a Maria, sempre più intenzionata ad interrompere la sua gestazione, non volendo crescere un bambino da sola. Padre Samuel proporrà a Maria di sposarsi e dire che il bebè è frutto del loro amore anche se concepito prima del matrimonio. Il prelato si impegnerà ad essere un buon marito ed un ottimo padre per il bambino che verrà alla luce. Maria non crederà alle sue orecchie, tanto da gettarsi tra le braccia della figura religiosa.

Anticipazioni La Promessa: Samuel vuole fare da padre al bambino di Maria

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che la domestica ringrazierà Padre Samuel per il gesto che vuole compiere.

Il prelato apparirà certo della sua decisione, dichiarando: "Voglio fare da padre a tuo figlio e proteggervi in ogni circostanza." Maria apparirà così entusiasta dalla proposta da raccontarla a Pia. Quest'ultima dimostrerà di avere dei dubbi sul fatto che la sua amica accetterà di convolare a nozze con il prelato che ha ammesso di voler togliersi gli abiti talari per stare al suo fianco.

Vera ha chiesto a Cristobal il permesso di lasciare la tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate della soap opera andate in onda a fine agosto in televisione, Vera ha chiesto a Cristobal il permesso di lasciare la tenuta per due giorni, spiegando di dover andare a trovare uno zio gravemente malato. Il maggiordomo capo ha accettato la richiesta della domestica, consentendole di partire. Pia, invece, è apparsa sempre più provata a causa dell’enorme mole di lavoro che ha dovuto affrontare