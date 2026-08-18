Sono passati pochi giorni da quando Helena Prestes e Javier Martinez sono atterrati in Brasile, ma sono già un bel po' i contenuti che hanno scelto di condividere con chi li segue sui social. Il pallavolista, in particolare, sta documentando le sue giornate con foto e video del resort dove sta soggiornando oppure con selfie allo specchio in cui mostra il suo fisico statuario.

Il viaggio raccontato da Javier

Dopo essersi rilassati e divertiti con parenti e amici, Helena e Javier si sono concessi una vacanza da soli dall'altra parte del mondo.

Dando un'occhiata alle storie che gli Helevier hanno postato su Instagram nelle ultime 48 ore, si apprese che sono in Brasile e che si stanno godendo il mare e i posti più caratteristici della città.

Anche se solitamente è poco social, in questi giorni Martinez sta pubblicando foto e video dei luoghi che sta visitando con la fidanzata, a partire dal resort dove sta soggiornando.

Il 31enne ha comunicato ai fan che da quando è in vacanza si sta svegliando molto presto, poi ha caricato diversi selfie che ha fatto allo specchio prima di affrontare nuove avventure con la sua dolce metà.

I commenti dei fan

Oggi, 18 agosto, Javier ha postato un video mentre era alla guida (registrato da Helena) e poi una foto in bianco e nero che ha fatto subito dopo il risveglio.

"Noto che l'argentino è più felice che mai", "Splendido", "L'aria del Brasile gli fa proprio bene", "Vamos", "Questo è il bene che Helena fa a Javier, riesce a tirare fuori il suo lato più giocoso", "Questo è l'amore vero", "Lui sta vivendo la sua vita migliore", "Ma quanto sono belli e felici?", "Meritano tutto il bene del mondo perché sono due anime speciali", "Sto amando tutto di questa vacanza", si legge sui social.

La dedica del signor Martinez

In queste ore sul web si è parlato molto anche delle bellissime parole che il signor Mariano Martinez ha dedicato agli Helevier, una vera e propria dedica che i fan della coppia non si sono lasciati sfuggire.

"Non c'è cosa più bella di loro due", ha scritto l'uomo che solo pochi giorni fa aveva spoilerato che a breve Helena e Javier sarebbero partiti per un viaggio da soli.

In questo momento la modella e il pallavolista si trovano in Brasile, ma tra i fan c'è chi è convinto che prossimamente potrebbero fare tappa anche in Argentina.