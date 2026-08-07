Zendaya e Tom Holland hanno celebrato il loro amore con un'esclusiva festa di matrimonio nella pittoresca campagna inglese, un evento attesissimo che ha fatto seguito al loro matrimonio ufficiale, celebrato in gran segreto alcuni mesi addietro. La coppia, una delle più amate di Hollywood, ha scelto il lussuoso Beaverbrook Hotel nel Surrey, non lontano dalla città natale di Holland, Kingston upon Thames, come cornice esclusiva per la celebrazione. Per assicurare la massima riservatezza, l'intera tenuta è stata affittata, accogliendo oltre duecento invitati, tra amici intimi e familiari stretti.

Una celebrazione esclusiva e riservata

La festa è stata caratterizzata da un'estrema discrezione, un elemento chiave voluto dalla coppia. Agli ospiti e al personale dell'hotel è stato vietato l'uso di telefoni cellulari, con l'obiettivo primario di prevenire la diffusione non autorizzata di immagini o dettagli riservati dell'evento. Tra i presenti, oltre ai parenti e agli amici più stretti, erano presenti numerose celebrità del panorama hollywoodiano. Tra gli invitati di spicco c'erano Timothée Chalamet, accompagnato dalla fidanzata Kylie Jenner, e Robert Downey Jr., noto per il ruolo di Iron Man. L'organizzazione di un evento di tale portata ha comportato un investimento significativo, con un costo stimato in oltre 500 mila sterline, equivalenti a circa 584 mila euro.

L'amore nato sul set e la scelta della privacy

La storia d'amore tra Zendaya e Tom Holland è nata nel 2016 sul set del film "Spider-Man: Homecoming". Da quel momento, la loro relazione è stata costantemente seguita dai media e dal pubblico con grande interesse. Il matrimonio ufficiale, avvenuto in precedenza, era stato confermato solo successivamente dallo stylist di Zendaya. Anche per questa grande festa nel Surrey, la coppia ha mantenuto una rigorosa politica di privacy, senza rilasciare alcuna comunicazione pubblica né diffondere foto ufficiali della cerimonia. Questa scelta ha sottolineato il loro desiderio di preservare i momenti più intimi della loro unione. Dopo l'evento, entrambi sono stati visti indossare le fedi nuziali, un chiaro simbolo della loro unione.

Zendaya e Tom Holland: profili di successo

Zendaya è un'attrice e cantante statunitense, nota per i suoi acclamati ruoli in produzioni di successo come la serie televisiva "Euphoria" e la popolare saga cinematografica di "Spider-Man". Tom Holland è un attore britannico, universalmente celebre per aver interpretato l'iconico Spider-Man nell'universo cinematografico Marvel. La loro storia d'amore, nata sul set, ha conquistato fan in tutto il mondo, rendendoli una delle coppie più amate, seguite e apprezzate a livello globale.