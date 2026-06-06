Un importante incontro istituzionale si è svolto il 6 giugno 2026 tra la Regione Campania e una delegazione del Governo norvegese, guidata dalla ministra del Commercio, dell’Industria e del Turismo, Cecilie Myrseth. L'evento ha rappresentato un'occasione di confronto strategico su governance e flussi turistici, temi centrali per lo sviluppo del settore. Per la Campania ha partecipato l'assessore al Turismo, alla Promozione del Territorio e alla Transizione Digitale, Enzo Maraio, affiancato dai dirigenti della Direzione Generale dell’Assessorato, mentre la delegazione norvegese includeva rappresentanti ministeriali, dell’Ambasciata di Norvegia e della promozione commerciale.

La visita della delegazione norvegese è stata mirata ad approfondire le esperienze e buone pratiche adottate dalla Campania nella gestione del turismo. Gli ospiti hanno manifestato particolare interesse per i modelli di governance del settore, gli strumenti di monitoraggio e gestione dei flussi turistici, i dati relativi a presenze e arrivi, e le modalità di applicazione della tassa di soggiorno. Il confronto è stato giudicato utile e costruttivo, favorendo la condivisione di approcci diversi nella pianificazione e promozione delle destinazioni e aprendo a possibili collaborazioni future.

Modelli di governance e valorizzazione territoriale

Durante l'incontro, la delegazione campana ha illustrato i punti di forza del proprio sistema turistico, evidenziando la ricchezza e varietà dell'offerta territoriale.

Questa spazia dalle fasce costiere alle isole, dalle aree interne ai piccoli Comuni, sempre più protagonisti della domanda turistica. Un'attenzione specifica è stata dedicata ai percorsi esperienziali e all'offerta enogastronomica, considerati elementi cruciali per le scelte dei visitatori e capaci di valorizzare le identità locali e le eccellenze produttive della Campania.

Sono state discusse anche le opportunità generate dai grandi eventi internazionali, con un focus sulla Coppa America, riconosciuta come un'importante occasione per la promozione e il rafforzamento dell'attrattività turistica regionale. L’assessore Enzo Maraio ha commentato: “È stato un confronto particolarmente interessante e concreto.

Abbiamo condiviso l’esperienza della Campania nella gestione dei flussi turistici, nella governance del settore e nella valorizzazione delle nostre eccellenze territoriali. L’incontro conferma l’interesse internazionale verso il modello turistico campano e apre a nuove opportunità di collaborazione e scambio di buone pratiche con la Norvegia.”

Programmi regionali e strategie di promozione turistica

In linea con le strategie regionali, la Campania ha recentemente lanciato il programma “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”. Questa iniziativa, inserita nel Piano Triennale del Turismo, mira alla realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico.

L'obiettivo è rafforzare l'attrattività della regione a livello nazionale e internazionale, promuovendo la destagionalizzazione e la valorizzazione integrata delle risorse territoriali e delle eccellenze locali.

Il programma incentiva la collaborazione tra Comuni in aree omogenee e tra enti pubblici e soggetti privati, con l'intento di costruire itinerari tematici e territoriali che coinvolgano istituzioni, operatori turistici, imprese e comunità locali. Le proposte progettuali possono essere presentate dai Comuni non capoluogo di provincia della Regione Campania, esclusivamente in forma associata. Le domande di finanziamento dovranno essere compilate e trasmesse online, tramite il nuovo servizio digitale della Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo, dalle ore 10:00 del 16 giugno 2026 fino alle ore 15:00 del 1° luglio 2026.