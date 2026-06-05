La Regione Campania ha attivato la piattaforma digitale per la presentazione delle domande relative ai “Percorsi turistici 2026”. L'iniziativa, parte dell'avviso pubblico “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”, è destinata ai Comuni non capoluogo di provincia che partecipano esclusivamente in forma associata con altri Comuni contigui, promuovendo la valorizzazione dei territori.

L’avviso prevede la realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico. L'obiettivo è valorizzare risorse, tradizioni ed eccellenze locali, attraverso la collaborazione tra enti pubblici e privati e la creazione di reti sovracomunali.

Le domande potranno essere presentate online dalle ore 10:00 del 16 giugno 2026 fino alle ore 15:00 del 1° luglio 2026, accedendo al Catalogo dei Servizi Digitali della Regione Campania tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS).

Dettagli Finanziari e Operativi

L’avviso rientra nel programma “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027. Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica”, disciplinato dalla Deliberazione n. 26 del 25 maggio 2026. La dotazione finanziaria complessiva è di € 10.190.000,00: € 10.000.000,00 per i Comuni non capoluogo associati (proposte progettuali fino a € 200.000,00 ciascuna) e € 190.000,00 per azioni di promozione, comunicazione e supporto tecnico-amministrativo.

Il Ruolo della Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo

La Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo della Regione Campania ha predisposto l’avviso pubblico e attivato il servizio digitale per la presentazione delle domande. L’intervento rientra nelle sue competenze istituzionali, che includono la promozione turistica, il sostegno a iniziative culturali e la realizzazione di percorsi turistici complessi. Il servizio digitale consente agli enti proponenti di compilare e trasmettere le domande in formato elettronico, allegando la documentazione richiesta e seguendo l’intero iter amministrativo online, garantendo efficienza e trasparenza.