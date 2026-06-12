Con l'arrivo della stagione estiva 2026, il Metrò del Mare riprende la sua attività, riattivando i vitali collegamenti marittimi che uniscono la splendida Salerno, il suggestivo Cilento e l'incantevole Costiera Amalfitana. Gestito da Alicost S.p.A., questo servizio si conferma un'alternativa concreta e sostenibile all'uso dell'automobile, offrendo a residenti e turisti un modo agevole e panoramico per esplorare le perle della Campania. L'obiettivo è duplice: ridurre il traffico su gomma e promuovere una mobilità più equilibrata, trasformando il viaggio stesso in parte integrante dell'esperienza turistica.

Linee e Orari: Le Rotte del Metrò del Mare 2026

Il servizio del Metrò del Mare è strutturato su due linee principali, progettate per coprire le diverse esigenze di viaggio durante la settimana e nei weekend, garantendo una copertura estensiva delle destinazioni più ambite.

La Linea A1, denominata Salerno – Costa d’Amalfi (via Agropoli), sarà operativa dal lunedì al venerdì, con un calendario che va dal 15 giugno al 4 settembre 2026. Questa linea connette Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano. Le partenze mattutine da Salerno, dal Molo Manfredi, sono fissate alle ore 07:45, con tappe strategiche e un arrivo previsto ad Agropoli alle 10:54. Il percorso di ritorno pomeridiano inizia da Positano alle 17:07, toccando le stesse località in ordine inverso, per concludersi a Salerno alle 20:15.

Per chi desidera esplorare la Costa del Cilento nel fine settimana, la Linea A2 offre collegamenti dedicati dal 13 giugno al 6 settembre 2026. Le corse del sabato e della domenica partono da Salerno alle 08:00, con scali ad Agropoli e San Marco di Castellabate, per giungere ad Acciaroli alle 09:50. Il rientro pomeridiano da Acciaroli è previsto per le 18:25, con arrivo finale a Salerno alle 20:15, dopo aver toccato le medesime fermate intermedie.

Tariffe e Biglietti: Come Viaggiare con il Metrò del Mare

Il piano tariffario per la stagione 2026 è stato studiato per offrire opzioni accessibili e flessibili, differenziando i prezzi in base alle tratte percorse. Per le partenze da Salerno, il biglietto per Agropoli costa 10,50 euro, per San Marco di Castellabate 12,00 euro e per Acciaroli 13,00 euro.

I collegamenti interni al Cilento presentano costi specifici: la tratta tra Agropoli e San Marco di Castellabate è di 6,00 euro, mentre per raggiungere Acciaroli si spendono 9,00 euro partendo da San Marco e 11,50 euro da Agropoli. I collegamenti che mettono in relazione le località cilentane (come Agropoli e San Marco) con quelle della Costiera Amalfitana (Amalfi, Positano) hanno un costo che varia tra 12,00 euro e 13,50 euro.

Per garantire la massima comodità, i biglietti sono già disponibili per l'acquisto online attraverso il portale ufficiale di Alicost (www.alicost.it). Inoltre, per qualsiasi necessità di assistenza o per richiedere ulteriori informazioni, la società mette a disposizione i contatti telefonici +39 089 87 14 83 e +39 327 18 72 703.

Mobilità Sostenibile e Valorizzazione Territoriale

Il Metrò del Mare si configura come un'iniziativa fondamentale per la promozione di una mobilità realmente sostenibile e per la valorizzazione del patrimonio turistico campano. Alleggerendo il carico del traffico stradale, il servizio contribuisce a una fruizione più serena e integrata delle destinazioni più suggestive della regione, dal Cilento alla Costiera Amalfitana. L'esperienza di viaggio via mare non è solo un mezzo per raggiungere una meta, ma diventa parte integrante della vacanza, offrendo panorami unici e un approccio più ecologico al turismo. Questo sistema di collegamenti marittimi rafforza il ruolo naturale della navigazione nel connettere i territori, rendendo più accessibili e godibili le bellezze della Campania.