C'è chi torna dalle vacanze con una calamita, chi con una cartolina e chi, invece, riempie la valigia di prodotti da mangiare.

Una bottiglia acquistata in una cantina, un formaggio trovato in un piccolo negozio, un dolce tipico o una confezione di pasta artigianale possono diventare souvenir molto più personali di un semplice oggetto ricordo.

Il motivo è semplice: il cibo non porta soltanto a casa un prodotto, ma anche il ricordo del luogo nel quale è stato scoperto.

Il souvenir che racconta un territorio

Il prodotto gastronomico è strettamente legato alla sua origine.

Una specialità locale può raccontare il paesaggio, le tradizioni, il lavoro degli artigiani e le abitudini di una comunità.

Per questo acquistarlo durante una vacanza significa spesso prolungare l'esperienza anche dopo il rientro.

ENIT nel 2026 ha dedicato particolare attenzione al rapporto tra turismo, gastronomia e territorio, sottolineando come i prodotti tipici e le produzioni locali possano diventare parte integrante dell'esperienza di viaggio.

Il turista non si limita quindi a visitare un luogo: può portarne con sé una piccola parte.

Tra i souvenir gastronomici più comuni ci sono formaggi e salumi, prodotti da forno, conserve e confetture, miele, vino e olio: specialità che permettono di portare a casa un assaggio del territorio visitato.

Dal mercato alla bottega: anche fare acquisti diventa esperienza

Il souvenir gastronomico non nasce necessariamente in un negozio per turisti.

Sempre più spesso il prodotto viene scoperto nei mercati locali, nelle botteghe, nelle aziende agricole o direttamente dai produttori.

È proprio la ricerca del prodotto a rendere l'acquisto parte del viaggio. Entrare in un mercato, assaggiare una specialità, parlare con il venditore e scegliere cosa portare a casa diventano momenti della vacanza tanto quanto una visita culturale.

Il viaggio gastronomico, quindi, non coincide soltanto con il mangiare al ristorante: può continuare anche nella dispensa di casa.

Perché portiamo il cibo a casa?

Le motivazioni possono essere diverse.

C'è chi vuole semplicemente conservare un ricordo della vacanza, chi desidera far assaggiare a familiari e amici qualcosa scoperto durante il viaggio e chi cerca un prodotto che difficilmente riuscirebbe a trovare nel proprio territorio.

In altri casi, il souvenir gastronomico permette di ripetere un'esperienza una volta tornati a casa. Una confezione di pasta artigianale può diventare una cena ispirata alla vacanza; un dolce può riportare alla mente una colazione fatta in una piazza; una bottiglia può essere aperta mesi dopo, trasformando una normale serata in un piccolo ritorno al viaggio.

Il cibo come memoria

Il rapporto tra gastronomia e memoria rende il souvenir alimentare particolarmente interessante.

Un oggetto può ricordare una destinazione, ma un alimento può coinvolgere anche altri sensi. Il gusto e l'olfatto sono infatti strettamente collegati ai ricordi personali.

Per questo un prodotto acquistato durante una vacanza può assumere un valore che va oltre il suo prezzo. Non si compra soltanto qualcosa da mangiare: si acquista la possibilità di rivivere, almeno in parte, un momento vissuto lontano da casa.

Anche lo shopping fa parte del turismo

L'acquisto di prodotti durante un viaggio rientra inoltre in un fenomeno turistico più ampio.

ISTAT considera lo shopping tra le attività e i prodotti caratteristici legati al turismo, insieme alla ristorazione, alla cultura e agli altri servizi destinati ai viaggiatori.

Nel caso dei prodotti gastronomici, però, lo shopping assume una caratteristica particolare: ciò che viene acquistato può essere consumato, condiviso e raccontato.

Il souvenir non resta quindi semplicemente su uno scaffale. Entra nella vita quotidiana e può diventare un'occasione per parlare del viaggio anche con chi non era presente.

Dalla calamita alla tavola

La classica calamita continua naturalmente ad avere il suo spazio nelle valigie dei viaggiatori. Ma il souvenir gastronomico offre qualcosa di diverso. Una volta tornati a casa, una specialità locale può essere assaggiata insieme alla famiglia, offerta agli amici oppure conservata per un'occasione speciale. In questo modo il viaggio non termina con il ritorno.

Continua a tavola.

Ed è forse proprio questa la forza del souvenir gastronomico: trasformare un prodotto del territorio in un ricordo che non rimane fermo su una mensola, ma può essere riaperto, assaggiato e condiviso. Perché una calamita ricorda dove siamo stati. Un sapore, invece, può farci tornare lì.