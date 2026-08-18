Celle di San Vito, il comune più piccolo della Puglia con i suoi 144 abitanti, in provincia di Foggia, si prepara a un'estate speciale. Il 19 agosto 2026, il borgo ospiterà l’evento “People: oltre i numeri, i paesi sono delle persone”, che vedrà la partecipazione di sindaci, giornalisti, producer e registi. L’iniziativa metterà al centro i cittadini, protagonisti dei video brevi che, nell’estate 2026, hanno trasformato i cellesi in testimonial e promotori del paese.

Questi video, diffusi tramite la pagina social “Celle di San Vito Informa”, hanno già conquistato il web, totalizzando circa 1 milione e 200mila visualizzazioni da luglio, secondo quanto comunicato dal Comune.

Un successo digitale che ha avuto ricadute concrete sul territorio, contribuendo a rendere l’estate cellese “un piccolo fenomeno” e attirando numerosi visitatori. La sindaca Maria Palma Giannini ha dichiarato: “I video hanno avuto un grande successo e, questa estate, sono arrivati tanti visitatori da ogni dove. Ne siamo felici, perché l’obiettivo è dare un futuro a Celle di San Vito, per questo stiamo accendendo un riflettore sulle nostre potenzialità, l’accoglienza, la bellezza del borgo e dei boschi, il nostro clima che di sera regala sempre un venticello fresco rigenerante”.

Eventi e tradizioni animano l'estate

L’estate2026 a Celle di San Vito è caratterizzata da numerosi eventi che coinvolgono abitanti, turisti ed emigranti di ritorno.

Tra le iniziative più significative si segnala la Festa del Vicino, che si tiene il 10 agosto da circa vent’anni: ogni cellese cucina per i propri vicini e la comunità si ritrova in piazza per una cena collettiva aperta anche a chi viene da fuori. Oltre a questa, il calendario include:

L’8 agosto, la tradizionale scampagnata di San Vito, un pellegrinaggio alla chiesetta a 1050 metri.

L’11 agosto, giornata dedicata ai bambini con i gonfiabili.

Mercoledì 12 agosto, dalle ore 21, lo spettacolo Quiz Music‑Show di Giuseppe Gaeta.

Il 13 agosto, giornata del Santo Patrono, San Vincenzo Ferreri : in mattinata giro del paese della banda musicale con majorettes; nel pomeriggio la solenne processione.

: in mattinata giro del paese della banda musicale con majorettes; nel pomeriggio la solenne processione. Sempre il 13 agosto, dalle ore 21:30, spettacolo di Gianni Ciardo.

Il 14 agosto, concerto spettacolo “Valentino Aquilano canta Dalla”.

Il 17 agosto, “La Nave Novanta”: discoteca a cielo aperto.

Il 18 agosto, Sagra dei Cicatelli, con musica e balli.

"People" e la valorizzazione delle aree interne

Al centro dell'iniziativa “People: oltre i numeri, i paesi sono delle persone” del 19 agosto ci saranno i progetti che puntano a dare un presente e un futuro ai paesi più piccoli, quelli delle aree interne.

L'evento prevede la proiezione di video-interviste ai cellesi, realizzate dal regista videomaker Niki Dell’Anno, con la consulenza giornalistica di Ivana Gaeta e Nicola Maggio, su bellezza, potenzialità e futuro delle aree interne.

Un esempio di questi progetti è la “Libreria digitale della Valle del Celone”, promossa dal Comune di Celle di San Vito, realizzata da Officineventi e finanziata nell’ambito del Pnrr per l’Attrattività dei Borghi. Questa iniziativa, insieme alle attività estive e alla comunicazione digitale, ha contribuito a far conoscere Celle di San Vito a un pubblico più ampio, coinvolgendo residenti e visitatori da ogni parte d'Italia e del mondo, in particolare famiglie di origini cellesi che tornano nel borgo per le vacanze.