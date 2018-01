Pubblicità

Serie A, primo posticipo serale della ventesima giornata di campionato e prima del girone di ritorno. Allo Stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina ospita l'#Inter. Partita importantissima per entrambe le formazioni che hanno bisogno di punti per non perdere posizioni in classifica. I viola arrivano a questo appuntamento dopo il pareggio per 1-1 con il Milan [VIDEO], i nerazzurri dopo il pareggio a reti bianche con la Lazio [VIDEO]. E' la notte dei grandi ex: Borja Valero e Vecino guidano i nerazzurri contro l'ex allenatore nerazzurro, Stefano Pioli.

Fiorentina-Inter 1-1: Icardi-Simeone

Fischio d'inizio

Fine primo tempo, la Fiorentina ha cercato di fare gioco e aggredire i nerazzurri rimanendo sempre corta.

Inizio secondo tempo

55' Sempre lui! Maurito Icardi porta i nerazzurri in vantaggio un po' a sopresa. Sugli sviluppi di una punizione sulla trequarti l'Inter si porta in vantaggio

73' Palo di Chiesa! Occasione Fiorentina!

77' Occasione Inter con Borja Valero

78' Rovesciata di Babacar, Handanovic devia in calcio d'angolo, Fiorentina in pressing a caccia del pareggio

90'+1 Incredibile, pareggio Fiorentina, a segno Simeone!

GOOOOAAAAALLLLL!!!! Inter give this up in injury time. Fiorentina's attack has been relentless. 7th goal of the season for #Simeone. 1-1 | 90+1 #FiorentinaInterpic.twitter.com/1B8E76UlbS — SerieAchannel (@SerieAchannel) 5 gennaio 2018

Serie A, Fiorentina-Inter LIVE: le formazioni ufficiali

Novità di formazione dell'ultima ora per Mister Spalletti, che rinuncia a Candreva, sostituito da Joao Mario.

Stefano Pioli ritrova Chiesa, subito titolare. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali del match dell'Artemio Franchi del 5 gennaio.

Fiorentina (4-3-3): Sportiello; Laurini, Pezzella, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Chiesa, Simeone, Théréau. Mister: Stefano Pioli.

FC Inter (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Ranocchia, Santon; Gagliardini, Vecino; Joao Mario, Borja Valero, Perisic; Icardi. Mister: Luciano Spalletti.

Fiorentina-Inter, info streaming e diretta tv: ecco dove vedere il match di venerdì 5 gennaio 2018

Fiorentina-Inter in streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita. Mediaset Premium, Sky Calcio, Premium Play, Sky Go e Now tv. Se invece non sei residente nel belpaese, nessun problema: Rai Italia trasmetterà il match Fiorentina-FC Inter in diretta e in chiaro con telecronaca in lingua italiana. #Fiorentina Inter #Fiorentina Inter highlights