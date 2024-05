Joaquin Correa non farà parte dell'Inter se non dovesse essere riscattato dal Marsiglia. I francesi dovranno acquistarlo obbligatoriamente solo se se si qualificheranno alla prossima Champions League. In caso contrario, l'argentino tornerà dal prestito a Milano ma non verrà confermato dai nerazzurri, che potrebbero aprire una trattativa con il Como. Il club meneghini, inoltre, sarebbe interessato a rinforzare la corsia destra e avrebbe messo nel mirino le prestazioni di Emil Holm dell'Atalanta. Programmazione in corso per la Juventus che partirà con nuovo progetto, il quale potrebbe prevedere il sacrificio di un big.

Il Barcellona, infatti, avrebbe preso appunti su Dusan Vlahovic come erede di Robert Lewandowski.

Inter: via Correa, interessa Holm

Il Como avrebbe intenzione di intensificare i contatti per ingaggiare Joaquin Correa se dovesse approdare nella massima serie del campionato italiano. La squadra allenata da Osian Roberts sarebbe disposta a trattare con l'Inter per ingaggiare l'attaccante argentino che ha deluso anche durante la sua avventura al Marsiglia. L'ex Lazio ha collezionato 0 gol e altrettanti assisti con i francesi e non dovrebbe essere confermato a fine stagione. Il suo contratto scade nel 2025 e, per la cessione, basteranno circa 8 milioni di euro. Il Como ci pensa per dargli una nuova possibilità che lo vedrebbe al centro del progetto vista la sua esperienza internazionale.

L'Inter intende far cassa dai calciatori in esubero per finanziare il mercato in entrata. In caso di cessione di Correa, i nerazzurri avranno il budget per trattare Emil Holm dell'Atalanta. Il calciatore non ha giocato con molta continuità a Bergamo e non è ancora chiara la volontà di Percassi che lo ha ingaggiato in prestito con diritto di riscatto.In questa stagione ha totalizzato 7 partite e hai il contratto in scadenza nel 2024.

Sirene catalane per l'attaccante della Juve

Il Barcellona sarebbe finito sulle tracce di Dusan Vlahovic che ha il contratto in scadenza nel 2026 e una valutazione di circa 70 milioni di euro. I catalani cercano un profilo per rinforzare l'attacco ma ritengono eccessive le richieste piemontesi. Se la cifra del cartellino dovesse abbassarsi a 50 milioni di euro non è esclusa una trattativa in quanto la Juventus dovrebbe ripartire da un nuovo progetto e da valutazioni che riguarderanno l'intera rosa.

Correa e Vlahovic in un progetto affine alle caratteristiche tecniche

Correa al Como avrebbe la possibilità di giocare con continuità in un progetto ambizioso e soprattutto giocare senza tante pressioni. Agirebbe da seconda punta in un 4-4-2 o in un 3-5-2. L'Inter, invece, con Holm avrebbe un profilo pronto per giocare sia come fluidificante di destra che come terzino in una difesa a 4. La dinamicità di Vlahovic è molto considerata dal Barcellona che lo ritiene congeniale sia al 4-3-3- che al 4-2-3-1.