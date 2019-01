Annuncio

Annuncio

Quella che è appena iniziata potrebbe essere una settimana "particolare" dal punto di vista meteorologico, perché sono attese piogge a carattere temporalesco e addirittura delle nevicate, che cominceranno ad essere presenti sull'Appennino centro meridionale, che interesseranno la Campania, ma anche le altre regioni del sud. Anche a bassissima quota, infatti, sono attesi i fiocchi di neve per giovedì, mentre la Protezione Civile, secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, nelle scorse ore, ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo [VIDEO], dopo quello dello scorso 3 gennaio, per quanto riguarda la giornata di martedì 22 gennaio. L'avviso è di colore giallo, ed è valido in particolare nella zona della provincia di Napoli a partire dalla mezzanotte.

Previsioni meteo in Campania: diramata l'allerta per martedì 22 gennaio

Come viene sottolineato dalla Protezione Civile, in Campania si potrebbero verificare fenomeni di dissesto idrogeologico, oltre che allagamenti di locali interrati e di quelli che sono siti a pian terreno.

Advertisement

All'interno della nota, quindi, viene raccomandato alle autorità di mettere in atto tutte le misure necessarie per prevenire e contrastare tali fenomeni che sono attesi per tutta la giornata di martedì 22 gennaio. Oltre alle piogge, sono previsti anche fenomeni come "ruscellamenti", ma anche scorrimento delle acque per le strade, innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua e possibile inondazione delle zone vicine. Almeno per il momento non è stato ancora chiarito se l'allerta meteo porterà anche alla chiusura delle scuole e alla sospensione delle lezioni.

Anche altre regioni coinvolte dall'allerta meteo

Se per quanto riguarda martedì, il tempo sarà caratterizzato dalle possibili piogge, tra mercoledì 23 e giovedì 24, invece, ci sarà da attendersi un prolungamento di questa fase di maltempo, in particolar modo proprio nelle zone del centro sud.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sono previste, infatti, perturbazioni e nevicate [VIDEO], che potrebbero arrivare addirittura fino in collina (tra l'alta Toscana, le Marche ma anche la Sardegna).

Per quanto concerne l'allerta meteo per martedì 22 gennaio, comunque, questa vede coinvolte anche altre regioni, quali Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata e Campania. Per le informazioni più dettagliate su ogni singola regione, è possibile fare riferimento alle strutture territoriali di Protezione Civile, che aggiorneranno il quadro meteorologico non appena la situazione andrà evolvendosi.