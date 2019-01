Annuncio

L'Italia è sotto la morsa del gelo. In queste ore pioggia, forti venti e abbondanti nevicate stanno interessando le nostre regioni creando caos e disagi in molte città. La giornata di oggi rappresenta solamente l'inizio di ciò che si sta preparando ad arrivare in Italia. L'aria fredda, tipica invernale, sta dando vita ad un vortice di bassa pressione [VIDEO] che, al momento, sta interessando la zona della Sardegna ma, nelle prossime ore, arriverà a toccare quasi tutte le città.

La situazione

Le piogge interesseranno tutta l'Italia centrale, in particolar modo il Lazio dove saranno presenti anche abbondanti nevicate sulle zone appenniniche anche a quote molto basse.

Al momento non sarà possibile vederla a Roma ma solo nei paesini circostanti.

L'Appennino emiliano romagnolo verrà ricoperto da nevicate a tratti anche forti, ma la stessa farà la sua comparsa anche in pianura. Sulle restanti zone centro settentrionali la situazione è più tranquilla, senza rischi di accumuli nevosi e, in alcune zone, il tempo sarà bello.

Completamente diversa la situazione al sud [VIDEO]dove, già dalle prime ore dell'alba, sono in corso piogge su Calabria tirrenica e Campania, dove non si esclude la presenza di forti temporali. Qualche possibilità di pioggia è prevista anche su Puglia Basilicata e Molise ma non ci saranno complicazioni. Possibilità di neve verso i 700 - 900 metri.

I venti

Veri protagonisti di questi giorni saranno i venti che interesseranno gran parte delle regioni.

Potranno essere a tratti anche molto forti e soffieranno in particolar modo sulle zone tirreniche nel sud Italia. Non si esclude la presenta di moto ondosi forti in quasi tutte le città italiane.

Il resto della settimana

La settimana appena iniziata sarà quindi caratterizzata dal maltempo su tutte le regioni. Oltre alla perturbazione già presente sulla nostra penisola, un'altra ancor più forte è in arrivo dalla Francia ed è attesa per la giornata di mercoledì.

Questa porterà nevicate abbondanti in tutto il centro nord, sia nelle zone montuose sia in pianura. Sarà interessata anche la Sardegna e molte zone del sud Italia. A differenza della prima perturbazione, quella di mercoledì sarà più forte con venti che potranno superare i 100 km/h,con onde che supereranno i 6 metri.

Le zone maggiormente interessate da abbondanti nevicate saranno la Liguria, il Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna con fiocchi che cadranno anche intorno ai 300 metri di quota.