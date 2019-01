Annuncio

Annuncio

Una nuova ondata di maltempo sta per abbattersi sul nostro Bel Paese. Le previsioni del meteo mettono infatti in conto la possibilità che già a partire da domani 21 gennaio, potrebbero iniziare le prime nevicate. A fare la differenza sarà la velocità con cui i venti gelidi soffieranno dal Nord e dalla loro capacità di arrivare nella costa tirrenica. Domani la neve potrà toccare l'Appennino, per poi spostarsi lentamente verso Roma in cui le nevicate sono previste per la giornata di giovedì.

Impulso polare in arrivo dalla Groenlandia

Sull'Europa sbarcherà nei prossimi giorni un impulso polare partito dalla Groenlandia, che si sposterà sulle Isole Britanniche, la Francia, una parte della Spagna per arrivare poi in Italia.

Advertisement

Questo cambio di circolazione dell'aria darà il via ad un ciclone mediterraneo che scatenerà temporali [VIDEO], soprattutto sull'Italia Centro-Meridionale. In arrivo dunque piogge, venti e nevicate a basse quota in alcune regioni.

Entrando nel dettaglio, tra lunedì e martedì si formerà una depressione nel Nord Africa, la quale si sposterà poi nel centro-sud, portando piogge sparse. In Romagna e nelle Marche l'aria fredda potrebbe portare la la neve anche a basse quote. La neve potrebbe cadere anche sul Centro a quote superiori ai 500-1000 m. In Sardegna potrebbero arrivare diversi temporali sparsi nella regione. Al Nord invece, lunedì e martedì il tempo sarà per lo più soleggiato ma particolarmente freddo. Di notte sono previste forti gelate.

Tra mercoledì e giovedì ciclone Mediterraneo

L'impulso polare si sposterà nel Mediterraneo tra mercoledì e giovedì creando un vortice ciclonico di cui però al momento non è ben chiara la posizione.

Advertisement

I migliori video del giorno

L'evoluzione di questo vortice è per adesso un po incerta, si dovrà aspettare ancora qualche giorno per avere maggiori certezze al riguardo. Con molta probabilità però, al Centro-Sud si verificheranno forti piogge e nevicate nell'Appennino. Nelle regioni tirreniche ci saranno forti temporali [VIDEO], accompagnate da intense grandinate. Al Nord invece le previsioni non sono molto certe: l'impulso polare potrebbe portare nevicate anche a basse quote in Liguria, Emilia e sul basso Piemonte.

Le regioni del Settentrione potrebbero essere coinvolte in maniera maggiore da questa ondata di maltempo. Sul Tirreno e sulle isole potrebbero esserci dei venti molto forti con raffiche che potrebbero addirittura sorpassare i 100km/h.