Il maltempo torna a flagellare il litorale romano: in particolare Civitavecchia e Santa Marinella sono state colpite da un nuovo nubifragio nel tardo pomeriggio di sabato 16 novembre. Diversi problemi si sono verificati anche nei territori di Cerveteri e Ladispoli.

Nella serata di venerdì 15 novembre la Protezione Civile aveva diffuso un bollettino meteorologico per condizioni meteo avverse: erano previste forti mareggiate, venti di burrasca e piogge a carattere di rovescio o temporalesco.

Il tutto si è poi effettivamente verificato. Se in un primo momento era stata annunciata un’allerta di colore giallo, con il passare delle ore il livello di pericolosità si è trasformata in arancione.

A Civitavecchia e Santa Marinella: nuovi allagamenti

Dalle ore 17 circa di sabato 16 novembre un vero e proprio nubifragio ha colpito Civitavecchia. La pioggia è andata a flagellare nuovamente un territorio già allo stremo.

Alcune zone della città sono finite al buio a causa di un blackout.

Non è andata meglio al comune di Santa Marinella, dove si segnalano strade allagate e fossi esondati. All’altezza del km 66 della strada statale Aurelia, nel tratto compreso tra Civitavecchia e Santa Marinella, è stato segnalato un nuovo allagamento. Per trarre in salvo un automobilista sorpreso dalla furia dell’acqua, è stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Al momento del nubifragio era stato chiuso anche un tratto dell’autostrada A12 Roma-Civitavecchia, nei pressi dello svincolo di Santa Severa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Ambiente

Tromba d’aria a Borgo San Martino, allagamenti a Cerveteri e Ladispoli

Il maltempo si è abbattuto anche su Ladispoli e Cerveteri: i due comuni del litorale a nord di Roma sono stati investiti da una maxi grandinata.

In particolare nel comune di Cerveteri, la frazione di Borgo San Martino è stata colpita da una tromba d’aria, al momento non si segnalano feriti ma solo tanta paura per i cittadini del posto, anche ci sono stati dei danni a un maneggio di cavalli e sono caduti degli alberi.

Sempre nello stesso comune ha esondato il fosso Sassetara: l'acqua ha raggiunto un ristorante. Mentre la località di Ceri è alle prese con un blackout ed alcuni alberi sono caduti a terra.

Nuova allerta meteo

Mentre l'ondata di maltempo ha interessato i comuni del litorale laziale, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuova allerta meteo per la zona. A partire dalla Mezzanotte del 17 novembre e per le successive 18/36 ore la situazione pare destinata a peggiorare: dal mare inizieranno a soffiare forti venti di scirocco.

Dunque, non si escludono nuovi temporali e mareggiate.

Visto il peggiorare della situazione meteorologica, gli organi competenti e le istituzioni hanno consigliato alla cittadinanza di limitare gli spostamenti. Inoltre, è stata istituita un’unità di crisi per affrontare la situazione.