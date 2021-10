La compagnia aerea Airbus ha testato un aereo a energia solare, in grado di volare per un mese intero e creare un accesso a internet nelle parti del mondo più isolate.

Il velivolo assomiglia a un aliante senza pilota, ma ha due piccole eliche in più. Secondo la compagnia potrebbe arrivare a volare fino a sei mesi di fila. Le prime prove fatte hanno permesso di volare per 36 giorni con solo due voli. Quando è in volo Zephyr, questo è il suo nome, vive nella stratosfera, volando più in alto degli aerei convenzionali e più in basso dei satelliti. Il suo volo è estremamente economico, in quanto funziona solamente a energia solare, ed è anche di facile controllo.

Al momento l'obiettivo della compagnia aerospaziale, che si occupa della sua progettazione, è fissato per raggiungere i tre mesi di volo.

Dichiarazioni ufficiali dell'Airbus

Jana Rosenmann, responsabile dei sistemi aerei senza pilota di Airbus ha dichiarato: "Le nostre batterie funzionano davvero molto bene. In questo momento siamo fiduciosi di raggiungere tre mesi di volo e direi che andare anche per sei mesi su questo veicolo aereo non sarebbe un problema".

Rosenmann ha anche affermato che Zephyr potrebbe rivelarsi una soluzione utile per tutte quelle parti del mondo che, ancora oggi, si ritrovano sprovvisti di una connessione internet: "Penso che abbia un enorme potenziale per raggiungere persone che tradizionalmente non raggiungerai con la banda larga.

Non c'è davvero un limite per raggiungere la popolazione non connessa oggi, che è una vasta comunità".

Impieghi dello Zephyr

Airbus ha spiegato che il velivolo è stato progettato per portare internet in quei posti remoti del mondo dove ancora non vi è nessuna possibilità di connettersi. Lo Zephyr potrebbe sorvolare delle zone del tutto al di fuori della rete web, in qualsiasi parte del globo.

Secondo i dati dell'Unicef nel 2020 ci sono ancora 1,3 miliardi di persone, pari a due terzi dei scolari di tutto il mondo, non hanno connessioni internet nelle loro case. Una grave problema che porterebbe questi giovani a non competere nell'economia moderna e a rimanere isolati dal resto del mondo.

Lo Zephyr è stato progettato anche per usi militari, infatti il secondo dei due voli è stato effettuato per il Ministero della Difesa del Regno Unito. La compagnia lo sta anche proponendo per l'uso in zone disastrate e in altre aree in cui sono necessarie informazioni in tempo reale.